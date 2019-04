Pedagógovia: Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali

Prihlášky a nominácie do druhého ročníka podujatia Učiteľ Slovenska je možné zaslať do 28. apríla.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali. Zhodli sa na tom finalisti prvého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska. Zároveň vyzvali svojich kolegov, aby dali o svojej práci vedieť aj iným pedagógom.



Ocenenie Učiteľ Slovenska je súčasťou medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšilo povedomie o dôležitosti profesie pedagógov. Okrem toho ponúka príležitosť učiteľom, aby dali vedieť o svojej práci a podelili sa o svoje skúsenosti s kolegami. "Vďaka účasti v Učiteľovi Slovenska som sa presvedčil, že spôsob, akým učím a ako pristupujem k žiakom, je dobrý. Aj preto mám chuť na sebe ďalej pracovať a byť ešte lepším učiteľom," povedal Jaromír Flaškár, učiteľ geografie a biológie na Základnej škole Mládežnícka v Púchove.



Podľa učiteľky na Špeciálnej základnej škole v Humennom Jany Karľovej, na každej škole sú dobrí učitelia. "Mám však aj takú skúsenosť, že niektorí sú radšej v kúte a boja sa prejaviť, lebo sa stretli s nepochopením na strane kolegov. Ale ja vyzývam tých, ktorí aj potajomky učia kreatívne, aby sa ozvali a prihlásili sa do druhého ročníka Učiteľa Slovenska," doplnila. Podľa učiteľky Kornélie Lohyňovej z Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave je pre pedagógov dôležité, aby sa navzájom inšpirovali a motivovali. "To je cesta, ako neupadnúť do stereotypu, ktorý neprospieva ani nám, ani našim študentom," uviedla Lohyňová.



