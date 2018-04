Pred 25 rokmi navštívil prvý prezident SR Michal Kováč Spojené štáty

V hlavnom meste USA sa spolu s ďalšími európskymi lídrami zúčastnil aj na otvorení Múzea holokaustu.

Washington 23. apríla (TASR) – Pred 25 rokmi sa uskutočnila historicky prvá návšteva slovenskej hlavy štátu v Spojených štátoch amerických. Dňa 22. apríla 1993 navštívil vtedajší prezident SR Michal Kováč Washington a stretol sa so 42. prezidentom USA Billom Clintonom. V hlavnom meste USA sa spolu s ďalšími európskymi lídrami zúčastnil aj na otvorení Múzea holokaustu.



So šéfom Bieleho domu sa Kováč stretol opäť už na budúci rok, a to v Prahe v januári 1994 na samite najvyšších predstaviteľov krajín Vyšehradskej štvorky s americkým prezidentom. Spojené štáty navštívil Kováč počas svojho pôsobenia niekoľkokrát.



Politik a bankár Ing. Michal Kováč, CSc. bol v rokoch 1993-1998 prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky. Do funkcie bol zvolený 15. februára 1993 v druhom kole prezidentských volieb 106 hlasmi poslancov NR SR v tajnom hlasovaní ako kandidát Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS).



Na prvú zahraničnú cestu išiel 30. marca 1993 do Česka, kde sa stretol s prezidentom Václavom Havlom.



Michal Kováč zomrel 5. októbra 2016.



Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová