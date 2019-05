Pred bratislavským súdom bude pokračovať proces v kauze Filipínca

Na najnovšie pojednávanie sú predvolaní ďalší svedkovia, ale aj znalci a lekári. Naposledy koncom marca senát vypočul jedného z lekárov k zdravotnému stavu poškodeného.

Bratislava 13. mája (TASR) - Senát Okresného súdu Bratislava I bude v utorok (14.5.) pokračovať vo svojom hlavnom pojednávaní v kauze zabitia Filipínca Henryho Acordu. V prípade je obžalovaný Juraj H., ktorý je stále stíhaný väzobne.



OS BA I doteraz neeviduje procesné prekážky, ktoré by znemožnili uskutočnenie pojednávania. Pre TASR to v pondelok uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak. Proces je naplánovaný aj na štvrtok (16.5.).



Na najnovšie pojednávanie sú predvolaní ďalší svedkovia, ale aj znalci a lekári. Naposledy koncom marca senát vypočul jedného z lekárov k zdravotnému stavu poškodeného. Pacienta osobne nevidel, hodnotil jeho CT vyšetrenie, ktoré odhalilo aneuryzmu mozgovej tepny.



"V bežnej praxi sa vyskytuje u jedného až troch percent bežnej populácie v dospelosti," ozrejmil súdu s tým, že v prípade jej prasknutia môžu byť následky rôzne, a to od bolestí hlavy až po smrť. Myslí si, že aneuryzma vznikla už pred útokom.



Pred súdom vypovedal aj jeden z policajtov, ktorý mal v čase incidentu službu. Súdu ozrejmil, že na Obchodnej ulici spozorovali skupinu kričiacich ľudí, jedna osoba ležala na zemi. Situáciu preverili. "Najviac sme sa bavili s dvoma cudzincami, od ktorých sme sa dozvedeli, že chalan na zemi bol napadnutý, kopnutý do hlavy. Páchateľ sa v podstate priznal, podrobnosti si už nepamätám. Vravel niečo také, že poškodený je pasák, on len bránil ženy. Nepamätám si, či bola obžalovanému urobená dychová skúška. Bezpečnostnú prehliadku sme spravili, bol pri nej nájdený boxer, myslím, že vo vrecku," povedal.



Prvé pojednávanie sa v tejto veci začalo koncom januára tohto roka. Dohodu o vine a treste vtedy odmietli uzatvoriť prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave aj obžalovaný a jeho obhajca. "Nepopieram skutok, ktorý sa stal, ale nesúhlasím s právnou kvalifikáciou," povedal obvinený. V januári vypovedal, že v podvečer incidentu mali podľa jeho slov firemnú akciu, kde vypil niekoľko pív s kolegami a nadriadenými. Z hotela, kde sa akcia konala, neskôr išiel do mesta, kde si chcel dať "ešte zopár pív". Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a užíval lieky na upokojenie. Aj to, že okrem pív si dal liek Paretin a pred odchodom na akciu užil dva razy Lexaurin.



Acordu podľa svojich slov napadol preto, lebo si myslel, že chce ubližovať ženám, s ktorými bol. Svoj čin oľutoval, tvrdí, že na konflikt má útržkovité spomienky. Priznal tiež, že pri sebe do mesta nosieval boxer. Nikdy ho však údajne v minulosti nepoužil a mal ho ako talizman aj v deň incidentu.



Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal 26. mája minulého roka nadránom približne o 4.45 h napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Juraj H. okrem iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel.



Náhradu škody si od Juraja H. v prípade uznania viny požadujú zástupca príslušnej zdravotnej poisťovne aj právny zástupca pozostalých. Ten žiada nielen náhradu pohrebných nákladov, cestovných nákladov pozostalých, ale aj ušlú mzdu.