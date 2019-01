Meteorológovia varujú pred nízkymi teplotami na severe Slovenska

Na východe Slovenska by si zas vodiči mali dávať pozor na snehové jazyky a záveje.

Bratislava 23. januára (TASR) - Na severe Slovenska môžu v stredu doobeda teploty klesnúť až na -20 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu pred nízkymi teplotami s platnosťou do 11 h.



Na východe Slovenska by si zas vodiči mali dávať pozor na snehové jazyky a záveje. Podľa meteorológov sa môžu vyskytovať od 18 h. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomenuli.