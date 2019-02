V tomto roku preddavok uhradia samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatitelia k 8. februáru za mesiac január.

Bratislava 6. februára (TASR) – Preddavok na poistné v roku 2019 sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšil o 2,94 eura. Minimálna výška preddavku pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) bez nároku na zníženú sadzbu poistného je 66,78 eura. Pre SZČO s nárokom na zníženú sadzbu poistného je to 33,39 eura.



V tomto roku preddavok uhradia samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a samoplatitelia k 8. februáru za mesiac január. "Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. To znamená, že napríklad za január 2019 zaplatíte vo februári 2019. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8. februára a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28. februára," uviedol PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Ako zdôraznil, platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.



"Platitelia, ktorým ročné zúčtovanie poistného za rok 2017 nebolo vykonané a v roku 2019 sa považujú za SZČO, majú povinnosť uhrádzať minimálnu sumu preddavku na poistné," vysvetlila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Jana Martanovičová.



Poistenci si informácie o vykonanom ročnom zúčtovaní za rok 2017, ako aj výšku preddavku na poistné v roku 2019 môžu overiť prostredníctvom elektronických pobočiek jednotlivých zdravotných poisťovní. Ak SZČO alebo samoplatiteľ platí odvody cez svoju elektronickú pobočku, môže sa vyhnúť prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.