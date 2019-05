Predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti by mohlo byť povinné

V návrhu novely školského zákona sa uvádza, že povinná školská dochádzka v materskej škole sa plní formou pravidelnej dennej dochádzky v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyroch hodín denne.

Bratislava 21. mája (TASR) - Predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti by mohlo byť povinné. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú v utorok poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania. Právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádza zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádza v materskej škole by trvala jeden školský rok.



V návrhu novely školského zákona sa uvádza, že povinná školská dochádzka v materskej škole sa plní formou pravidelnej dennej dochádzky v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyroch hodín denne. Deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, by sa spravidla mali zaraďovať do samostatnej triedy. Päťročné deti podľa návrhu novely zákona budú môcť chodiť aj do súkromných či cirkevných materských škôl, rovnako sa budú môcť vzdelávať doma aj individuálne.



"V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania dieťa nebude spôsobilé pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy opakovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole," uvádza sa v predkladacej správe. Autormi novely sú koaliční poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd).



Obec podľa novely zákona určí všeobecne záväzným nariadením na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky školský obvod pre každú materskú školu zriadenú obcou. "Ak obec nezriadi materskú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode materskej školy," píše sa v návrhu novely.



Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa očakáva nárast počtu detí v materských školách zo súčasných 55.673 zhruba na 63.000. Okrem toho by mal stúpnuť aj počet zamestnancov. Predpokladaný počet učiteliek, ktoré budú zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí, ktoré budú plniť povinnú školskú dochádzku, je 6300, čo predstavuje nárast o 743 oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa aj zvýšenie počtu asistentov učiteľa minimálne o 70 z dnešných 180 na 250.



Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2020, pričom dosah na rozpočet by mal vtedy dosiahnuť 15.744.846 eur.