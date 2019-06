Predseda PZ OBSE ocenil predsedníctvo SR a poukázal na ekologické témy

Za správne považuje aj rozhodnutie Bratislavy venovať sa počas predsedníctva posilneniu multilateralizmu – teda efektívnej spolupráce OBSE s inými medzinárodnými organizáciami.

Bratislava 3. júna (TASR) - Predseda Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (PZ OBSE) Giorgi Cereteli v pondelok pochválil Slovensko za priority, ktoré si ako predsednícka krajina OBSE zvolilo. Poukázal však tiež na nové výzvy, ktoré pre organizáciu vyplývajú zo zmeny klímy. Pre TASR to uviedol v pondelok počas jarného Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO v Bratislave.



"Slovensko veľmi správne zadefinovalo svoje priority a PZ ich už veľakrát podporilo, pričom my v takýchto prípadoch nepodporujeme štát ako taký, ale proces," vyhlásil Cereteli.



Gruzínsky politik zároveň ocenil nielen to, že Slovensko sa v rámci svojej prvej priority zameralo na prebiehajúce konflikty, ale najmä dôraz, ktorý sa v tejto otázke rozhodlo venovať "ich humanitárnemu rozmeru".



Najviac ohrozené a poznačené konfliktmi sú totiž podľa jeho názoru práve "komunity žijúce na okupovaných územiach a v konfliktných zónach".



Za správne považuje aj rozhodnutie Bratislavy venovať sa počas predsedníctva posilneniu multilateralizmu – teda efektívnej spolupráce OBSE s inými medzinárodnými organizáciami.



"Multilateralizmus je dôvod, prečo sme dnes tu. Pre OBSE je to nutný predpoklad pokroku. Za posledné desaťročia sme mohli vidieť, že sú mnohé pokusy a iniciatívy, je veľa dialógu, ale málo výsledkov. Posilňovanie efektívneho multilateralizmu je preto dôležitou prioritou," podotkol Cereteli.



V čom je však slovenské predsedníctvo podľa predsedu PZ OBSE "výnimočné", je miera, do akej podporuje spoluprácu a komunikáciu parlamentného zhromaždenia s vládami členských krajín.



Cereteli ďalej pripustil, že okrem priorít predsedníckej krajiny sú aj priority OBSE ako také, pričom do popredia sa stále viac dostávajú otázky zmeny klímy a globálneho otepľovania.



"Aj my sme v tejto sfére aktívni. Pred dvoma týždňami sme napríklad uskutočnili pozorovateľskú cestu na ďaleký sever, pretože arktický región je jasným príkladom toho, ako zmena klímy a globálne otepľovanie ovplyvňujú životné prostredie a životy ľudí," povedal, pričom dodal, že pozorovateľskými cestami sa možnosti PZ OBSE v danej sfére zďaleka nekončia.



"V PZ OBSE testujeme nové nástroje, ktoré by mohli zefektívniť náš dohľad nad tým, ako členské štáty plnia svoje záväzky (v otázkach životného prostredia)," uviedol Cereteli na záver.



Slovensko je v roku 2019 predsedníckou krajinou OBSE.