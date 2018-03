Predsedníčka Súdnej rady SR vyhlásila jarný hromadný výber sudcov

Hromadné výberové konanie sa začne jednotne vo všetkých krajoch 4. júna písomnou časťou.

Bratislava 29. marca (TASR) – Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková vyhlásila historicky druhé hromadné výberové konanie na sudcov okresných súdov. Začne sa 4. júna tohto roku. V jarnom termíne budú jednotlivé krajské súdy pre svoje obvody vyberať celkovo 95 kandidátov na funkciu sudcu. Počet odobrili členovia Súdnej rady SR na februárovom zasadnutí.



Praženková žiadala od bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) zvýšenie počtu kandidátov, uspela však iba v prípade Bratislavského kraja. Inde budú súdy v jarnom termíne vyberať kandidátov na miesta, ktoré sa nepodarilo obsadiť v historicky prvom hromadnom výberovom konaní v novembri 2017. Zo 125 miest bolo obsadených len 36.



Na Krajskom súde v Bratislave sa na základe dohody Súdnej rady s exministerkou spravodlivosti bude obsadzovať 19 miest kandidátov na funkciu sudcu, z toho šesť miest je nových, 13 nebolo obsadených v prvom hromadnom výbere. Po 15 kandidátov budú vyberať krajské súdy v Košiciach a Banskej Bystrici, 12 kandidátov Krajský súd v Prešove, 11 kandidátov Krajský súd v Nitre, desať kandidátov Krajský súd v Žiline, osem kandidátov Krajský súd v Trnave a päť kandidátov Krajský súd v Trenčíne.



Hromadné výberové konanie sa začne jednotne vo všetkých krajoch 4. júna písomnou časťou. Od 6. júna 2018 sa kandidáti na funkciu sudcu podrobia psychologickému posúdeniu. Na záver sa uskutoční ústna časť, ktorá bude v iný deň ako psychologické posúdenie, informuje Súdna rada SR na svojej internetovej stránke. Organizačne a administratívne výberové konania zabezpečujú predsedovia krajských súdov. Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať do 17. apríla.



Vybraní kandidáti doplnia databázu, z ktorej sa majú operatívne obsadzovať uvoľnené sudcovské miesta. Nový systém hromadného výberu sudcov má riešiť problém, keď po zavedení previerok kandidátov trvá obsadenie sudcovského miesta až rok. Súdy musia na nové posily čakať dlhšie obdobie v nekompletnom obsadení. Cieľom zmien, ktoré Žitňanská presadila vlani, je spružnenie a zefektívnenie obsadzovania voľných sudcovských miest, avšak i zvýšenie kvality sudcov vstupujúcich do justície. Predtým robili výber sudcov jednotlivé súdy samostatne.