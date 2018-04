Predsedníčka Súdnej rady vyhlásila voľbu po úmrtí sudcu D. Hudáka

Doplňovacia voľba sa uskutoční 26. júna od 9.00 do 19.00 h.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková vyhlásila voľbu jedného člena Súdnej rady sudcami. Miesto sa uvoľnilo po náhlom úmrtí sudcu Daniela Hudáka, 16. apríla. Doplňovacia voľba sa uskutoční 26. júna od 9.00 do 19.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller.



Zákon o Súdnej rade upravuje podľa Müller postup v tejto situácii tak, že ukladá predsedníčke Súdnej rady, aby vyhlásila termín novej voľby, ktorá sa musí uskutočniť najneskôr do 75 dní. Návrh na kandidatúru môže podať sudcovská rada, záujmová stavovská organizácia sudcov, ale aj sudcovia, v tomto prípade ich musí byť najmenej desať.



„Predložené návrhy preskúma hlavná volebná komisia najneskôr 15 dní pred dňom konania voľby," ozrejmila hovorkyňa. Jednotlivé návrhy kandidátov spomedzi sudcov je potrebné predložiť predsedníčke Súdnej rady najneskôr do 18. mája.



Sudca Daniel Hudák sa do Súdnej rady dostal po tretíkrát vo voľbách, ktoré sa uskutočnili v máji 2017, ako jeden z deviatich zástupcov sudcov v tomto ústavnom orgáne. Vo voľbe ho podporilo 561 sudcov. Predtým pôsobil v Súdnej rade ako nominant vlády (2007-2011) a tiež ako zástupca sudcov (2002-2007). V minulosti predseda Krajského súdu v Žiline a neskôr štátny tajomník ministerstva spravodlivosti bol od roku 2010 sudcom Najvyššieho súdu.