Predsedom Maďarského fóra je Simon, hovorí o zmene preambuly ústavy

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo stranu Magyar Fórum – Maďarské fórum vo februári.

Bratislava 18. mája (TASR) - Predsedom mimoparlamentnej strany Maďarské fórum sa stal nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Zsolt Simon. Po sobotňajšom ustanovujúcom sneme predstavil tiež podpredsedov strany, ktorými sú Zsolt Gál a Alžbeta Janitsová. V súvislosti s programom strany hovoril aj o možnosti zmeny preambuly Ústavy SR tak, aby sa v nej nepísalo "my národ slovenský", ale "my občania slovenskí".



"Strana Maďarské fórum nechce rozdeľovať, ale chce voličov Maďarov a maďarsky cítiacich voličov spájať. Chceme lepšie Slovensko a vieme, že Slovensko lepšou krajinou a lepšiu vládu bez Maďarov a maďarskej menšiny mať nebude," povedal Simon s tým, že ich hlas skutočne rozhoduje. Dodal, že odmietajú spoluprácu so Smerom-SD, SNS a ĽSNS.



Za dôležité považujú znovu zadefinovať dlhodobé ciele rozvoja menšiny. "Vidíme potrebu, aby sa aj preambula z dlhodobého hľadiska možnože zmenila zo súčasného znenia 'my národ slovenský' na 'my občania SR', aby sa každý občan cítil aj podľa ústavy štátotvornou súčasťou tejto krajiny, aby sme boli plnohodnotnými občanmi," skonštatoval.



Z dlhodobého hľadiska chcú podľa jeho slov tiež presadiť zmenu územného členenia republiky tak, aby neznevýhodňovalo maďarskú menšinu. Rovnako navrhujú prehodnotenie vzdelávacieho systému s vyučovacím jazykom maďarským. Vidí tiež potrebu znovu zadefinovať, "kde chceme vidieť maďarskú menšinu o desať rokov."



Za kľúčový považujú aj rozvoj vidieka. "Pre existenciu a zachovanie našej menšiny považujeme prosperujúci vidiek ako základ," podotkol Simon. Dodal, že rovnako chcú do politiky priniesť mladú generáciu.



