Predstavy signatárov petície proti ministerke Laššákovej sa nenaplnili

Bratislava 17. apríla (TASR) - Predstavy signatárov výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! sa na stretnutí s ministerkou kultúry SR Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) nenaplnili. "Jednou z našich základných požiadaviek je rezignácia ministerky kultúry, to splnené nebolo," uviedol po stretnutí jeden z iniciátorov výzvy, režisér a producent Juraj Janiš.



Zopakoval, že výzva nie je namierená proti ministerstvu ako takému. "Radi by sme spolupracovali s rezortom, pracuje tu veľa šikovných ľudí, no náš problém je vo vedení, na poste ministra, na ktorom očakávame osobu, ktorá je kompetentná, má autoritu kultúrnej obce i morálnu integritu. To pani Laššáková nespĺňa," povedal Janiš.







Podľa neho Laššáková, napriek svojim vyhláseniam, nenaplnila ani kompetenciu v oblasti kultúry na regionálnej úrovni. "Ak niekto nedokázal získať kompetenciu pre vedenie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, kde berie kompetenciu na ministra kultúry?" opýtal sa Janiš. Je presvedčený, že sa na tom ani nič nezmení. "Takú kompetenciu nemožno získať za pár týždňov alebo mesiacov," uviedol.



Jeden zo signatárov, herec Richard Stanke potvrdil, že naďalej žiadajú odchod ministerky a od premiéra novú nomináciu. O ďalších krokoch sa chce poradiť s kolegami. On v Laššákovej nevidí ani osobu, ktorá by dokázala odolávať straníckym tlakom. "Doteraz som nevidel, že by vystupovala proti praktikám strany, ktorej je členkou,“ uviedol. V jeho očiach ju diskvalifikujú aj vyhlásenia, týkajúce sa konšpiračných teórií o aktuálnej situácii v SR. Na otázku TASR, či signatári prichádzali na stretnutie vôbec s nádejou, že by ministerka oznámila svoju rezignáciu, povedal, že "on také niečo neočakával, no keďže ministerka ponúkla stretnutie, je slušnosťou takýto návrh prijať".



Laššáková sa k stretnutiu vyjadrí po schôdzke so signatármi ďalšej výzvy, ktorá je smerovaná k rezortu kultúry. Ide o petíciu Slovensko nie je len Bratislava!, ktorej iniciátori Eva Lacová a Maroš Balog spolu s ďalšími zatiaľ 156 podpísanými občanmi žiadajú, aby sa ministerstvo kultúry a nová vláda začali zaujímať o kultúru v regiónoch a zveľaďovať kultúrne poklady krajiny, neodsúvať ich na vedľajšiu koľaj a nechváliť sa nimi len ako atraktívnym darčekom pred významnými návštevami.