Premenovanie asistentov na sestry môže byť v rozpore s legislatívou EÚ

Zdravotnícki asistenti sa od septembra budú nazývať praktické sestry.

Bratislava 31. mája (TASR) - Sesterské odbory upozorňujú, že premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry môže byť v rozpore s európskou legislatívou. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude o premenovaní informovať Európsku komisiu (EK), takáto povinnosť mu vyplýva zo slovenského členstva v Európskej únii. Ešte predtým chce o problematike bilatelárne rokovať.



"Premenovanie zdravotníckeho povolania 'zdravotnícky asistent na praktickú sestru' sa realizovalo na základe podnetu poslancov zdravotníckeho výboru Národnej rady SR. Vzhľadom na to, že išlo o poslanecký návrh, uvedená zmena neprešla v rámci legislatívneho procesu štandardným pripomienkovým konaním, MZ SR ju bude riešiť v súlade s postupmi, ktoré mu vyplývajú z členstva v EK," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Odbory v tejto súvislosti poukázali na list hlavnej odborníčky ministerstva pre ošetrovateľstvo Heleny Gondárovej-Vyhničkovej, v ktorom upozorňuje šéfku rezortu Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) na nesúlad s európskymi smernicami a informuje ju, že bude podporovať iniciatívy pre vykonanie kontroly Európskou komisiou. "Podporujeme hlavnú odborníčku v jej nesúhlasom stanovisku s premenovaním," uviedla šéfka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA)Monika Kavecká.



Poukazuje na to, že "násilným" premenovaním asistentov na praktické sestry vzniká stav, kedy je slovenská legislatíva v rozpore so zahraničným chápaním pojmu praktická sestra. "V zahraničí je to sestra s vysokoškolským vzdelaním," povedala Kavecká s tým, že sestry majú za sebou vzdelanie v rozsahu 4600 hodín, čo je oproti zdravotníckemu asistentovi viac o vyše 1800 hodín.



Zdravotnícki asistenti sa od septembra budú nazývať praktické sestry. Parlament schválil 16. mája pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru, ktorým sa nepriamo novelizoval zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Výbor sa pri návrhu inšpiroval Českou republikou, kde už táto zmena platí. Podľa poslancov sa zmenou napraví súčasný stav, ktorý vznikol nesprávnou implementáciou európskej smernice.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek považuje premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry za nesystémový krok a pokus obísť štatistiky. Prezidenta SR Andreja Kisku žiadala, aby návrh nepodpísal. Zmenu, naopak, podporila Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje desiatky malých a stredných nemocníc. Pridala aj Asociácia súkromných lekárov SR.