Premenovanie zdravotníckych asistentov na sestry odmietajú aj odbory

Bratislava 18. mája (TASR) - Po sesterskej komore odmietajú premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry aj odbory. Riešenie označili za nesystémové. Považujú za chybu, že parlament zmenu presadil bez predchádzajúcej odbornej diskusie.



"Zdravotníckymi asistentmi sa stávajú absolventi stredných zdravotníckych škôl, nemajú povinnosť absolvovať vysokoškolské vzdelanie. Takto vzniká stav, kedy nebude naša legislatíva v súlade so zahraničným chápaním pojmu praktická sestra. V zahraničí je to sestra s vysokoškolským vzdelaním," povedala Monika Kavecká, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA).



Poznamenala, že ak chcú zákonodarcovia napraviť nedostatok sestier, treba povolanie sestry a pôrodnej asistentky zatraktívniť lepšími pracovnými podmienkami a mzdami.



Zdravotnícki asistenti sa od septembra budú nazývať praktické sestry. Plénum Národnej rady SR tento týždeň odobrilo pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru, ktorým sa nepriamo novelizuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zmenu musí ešte odobriť prezident. Výbor sa pri návrhu inšpiroval Českou republikou, kde už táto zmena platí.



Ministerstvo zdravotníctva rešpektuje vôľu zákonodarcov. Za kľúčové považuje vytvorenie lepších podmienok pre atraktivitu povolania sestry, a to aj plánovaným zvýšením miezd, ale aj zmenou kompetencií.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek považuje premenovanie zdravotníckych asistentov na praktické sestry za nesystémový krok a pokus obísť štatistiky. Návrh, naopak, podporuje Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje desiatky malých a stredných nemocníc. K podpore sa pridala aj Asociácia súkromných lekárov SR.