Premiér:Akékoľvek rozhodnutie k útoku v Salisbury musí byť jednohlasné

Brusel 22. marca (TASR) - Slovenská delegácia nechala českému premiérovi v demisii Andrejovi Babišovi mandát na prijatie pozície k útoku v Salisbury aj k piatkovým rokovaniam lídrov o brexite. Uviedol to novovymenovaný premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po ukončení prvého pracovného bloku na summite EÚ v Bruseli.



Pellegrini priznal, že počas jeho prítomnosti na summite sa o incidente v Salisbury ešte nerokovalo - to bola jedna z tém pracovnej večere lídrov - a nedokáže odhadnúť, o aké reakcie akej "tvrdosti" počas týchto diskusií pôjde.



Český premiér, ktorý dostal mandát od slovenského kolegu, sa pred summitom vôbec netajil, že Praha je zástancom "ostrejších" reakcií Únie voči Moskve.



Na otázku TASR, aká je pozícia Slovenska k avizovanému prísnejšiemu postoju Únie voči Rusku, ktoré britská strana viní zo zodpovednosti za uvedený útok, premiér uviedol, že naša vláda zastáva názor, že akékoľvek rozhodnutie musí byť prijaté jednotne všetkými členskými štátmi a Slovensko sa k nemu prikloní.



"Ináč hrozí, že dôjde k rozdeleniu členských krajín, ak sa budú líšiť v názore, čo nepomôže samotnej EÚ," upozornil.



Pellegrini neodpovedal priamo na otázku novinárov, či sa SR pripojí k ostatným členským krajinám, ak sa tie v prejave solidarity s Britániou rozhodnú pre vyhostenie časti ruských diplomatov. Zopakoval, že konštruktívny dialóg s Ruskom je potrebný a ak doteraz takýto dialóg nefungoval, možno sa oň pokúsiť teraz.



"Ak aj napriek našim pokusom k žiadnemu rozumnému dialógu nedôjde, tak potom máme právo reagovať, ako budeme reagovať, ale vždy sa treba pokúsiť najskôr o dialóg. A ak ten zlyhá, tak sú možné jednostranné akcie," vysvetlil premiér.



S odkazom na rokovania o brexite, ktorým sa budú lídri 27 členských krajín EÚ venovať v piatok dopoludnia, Pellegrini ocenil, že sa na rokovací stôl dostali budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Privítal, že sa podarilo dosiahnuť dohodu o prechodných vzťahoch, čo je dobrá správa aj pre Slovákov žijúcich v Británii, lebo EÚ ukázala svoju jednotu a zmenila pôvodnú predstavu britskej strany, že práva občanov krajín EÚ budú garantované len k dňu notifkácie o vystúpení krajiny z EÚ (29. marca 2019). Vyrokovalo sa, že tieto práva budú garantované do konca prechodného obdobia, čiže do 31 decembra 2020. "A to je dobrá správa pre našich občanov, ktorí tam žijú," skonštatoval premiér.