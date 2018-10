Premiér: Ako to so zmenou zákona o ÚS SR dopadne, zatiaľ neviem

Na zmenu ústavy potrebuje koalícia aj hlasy opozície. SaS, OĽaNO, Sme rodina a mimoparlamentná strana Spolu v pondelok vyhlásili, že budú v tejto veci postupovať spoločne.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Vláda rešpektuje a nebude namietať, ak poslanci urobia vo vládnej novele Ústavy SR venovanej voľbe ústavných sudcov zmeny. Pred novinármi to deklaroval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že ako to nakoniec dopadne, nevie povedať.



K tejto téme v pondelok rokuje aj Koaličná rada. "Ak by sa mali kandidáti voliť 90 hlasmi, má logiku, aby následne už do toho prezident nezasahoval. Ak sa budú voliť 76 hlasmi, rozhodovanie prezidenta logiku má. Uvidíme. Myslím si, že parlament nájde riešenie, ktoré bude vyhovovať. Dopredu však hovoriť nechcem, budeme rešpektovať dohodu Koaličnej rady," uzavrel predseda vlády.



Na zmenu ústavy potrebuje koalícia aj hlasy opozície. SaS, OĽaNO, Sme rodina a mimoparlamentná strana Spolu v pondelok vyhlásili, že budú v tejto veci postupovať spoločne. Strany pripravia a predložia jeden spoločný pozmeňujúci návrh. "S vládnou koalíciou, respektíve s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd), budeme vyjednávať ako štvorica. Veľmi oceňujeme jeho snahu o hľadanie riešení, aj jeho ochotu sa stretávať, ale myslíme si, že opozícia bude môcť postupovať omnoho efektívnejšie, keď bude predkladať spoločné riešenia," priblížil predseda strany SaS Richard Sulík.



O konkrétnych bodoch pozmeňujúceho návrhu budú rokovať právni experti jednotlivých strán, následne čakajú na reakciu koalície. "V tom návrhu budú už konkrétne veci typu počet potrebných hlasov, obdobia, a tak ďalej. Závisí to od ochoty koalície rokovať, a od toho potom závisí náš súhlas s vládnym návrhom," doplnil Sulík.



V uplynulých dňoch sa opozičné strany stretli jednotlivo s Gálom, ktorému predniesli svoje požiadavky k návrhu zákona o zmene voľby ústavných sudcov. Odteraz už budú v rokovaniach s ministrom postupovať spoločne.



Zmenu Ústavy SR a s ňou súvisiace nové pravidlá výberu kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR posunul parlament do druhého čítania v septembri. Na definitívne schválenie bude koalícia potrebovať aj hlasy aspoň časti opozície, tá však považuje navrhované zmeny za kozmetické.



Poslanci môžu prichádzať so zmenami, ktoré by do noviel chceli zapracovať. Parlament by mal o zmenách rozhodovať na októbrovej schôdzi. Už čoskoro by tiež mal voliť kandidátov na ústavných sudcov. Deviatim z 13 ústavných sudcov sa totiž vo februári 2019 končí funkčné obdobie.