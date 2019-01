Premiér: Budem chcieť počuť osobný názor M. Glváča

Podľa Petra Pellegriniho je však absurdné, že Daniel Lipšic, ktorý s ňou údajne tiež komunikoval, je právnym zástupcom rodiny zavraždených.

Bratislava 16. januára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini plánuje osobne hovoriť s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (obaja Smer-SD) o medializovaných informáciách, že mal mať v minulosti kontakt s Alenou Zs. obvinenou z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pellegrini to v stredu povedal novinárom s tým, že zoznam ľudí, s ktorými mala byť Alena Zs. v kontakte, je značný, a preto sa treba rovnakým spôsobom venovať všetkým.



"Nebudem sa vyjadrovať k výzve poslanca (Igora Matoviča, pozn. TASR), ktorý ma vyzval na personálne poriadky. Predsedovi vlády neprináleží zasahovať do kompetencií parlamentu. Na druhej strane, sa teraz akoby roztrhlo vrece. Tá slečna mala veľkú kapacitu. Nie som si istý, či je zoznam konečný," povedal Pellegrini.



Je pre neho však absurdné, že Daniel Lipšic, ktorý s ňou údajne tiež komunikoval, je právnym zástupcom rodiny zavraždených. "Samozrejme, tvrdí, že v jeho prípade je to podvrh. Ďalší predseda strany (Boris Kollár, pozn. TASR) priznal, že sa s ňou aj stretol a dával jej peniaze. Prokurátor (René Vanek, pozn. TASR) s ňou komunikoval. Ja som zatiaľ zobral na vedomie vyjadrenie Martina Glváča a budem chcieť počuť jeho osobný názor," dodal Pellegrini.



Alena Zs. obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzitým odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.



Líder OĽaNO Matovič vzápätí vyhlásil, že Glváč nemá čo hľadať vo svojej funkcii. Premiéra Pellegriniho vyzval, aby vyvinul maximálnu snahu dostať Glváča zo všetkých funkcií, ktoré zastáva. "Pán premiér, dajte ho do karantény. Glváč bol v tom čase predsedom poslaneckého klubu, dnes je podpredsedom klubu a podpredsedom NR SR, člen ľudskoprávneho výboru, člen výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, člen úzkeho vedenia Smeru-SD a krajský šéf strany," menoval Matovič s tým, že ak to premiér neurobí, je len bábkou v rukách predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Šéf Obyčajných tiež apeluje na Andreja Danka, aby si dal podmienku, že od najbližšej schôdze pléna Glváč nebude podpredsedom parlamentu.



Glváč reagoval tým, že Matovič vôbec nevie, o čom hovorí. "Toto je hnoj Igora Matoviča. Podávam trestné oznámenie a toto si tento vagabund na povale u svojej babky už neukryje. Páni Matovič a Daniel Lipšic verejnosť neoklamú. Vystúpenie Igora Matoviča dokázalo, že tu funguje organizovaná skupina s jediným cieľom, prekryť randenie Daniela Lipšica s podozrivou A. Zs. Je nechutné, že po tom všetkom sa účelovo ponúkol Kuciakovcom, aby mal prístup k spisu ako ich advokát. Vyzývam Igora Matoviča, aby okamžite vysvetlil túto nehoráznosť," odkázal Glváč.