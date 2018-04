PREMIÉR: Budem rád, ak sa výbor bude mojimi príjmami zaoberať čím skôr

Predseda vlády SR si podľa medializovaných informácií na základe príjmov nemohol dovoliť kúpu nového bytu. Pellegrini trvá na tom, že nemá vo financovaní nejasnosti a mieni to dokázať.

Bratislava 6. apríla (TASR) - Predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí, že najbližšie zasadnutie Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý sa má zaoberať jeho príjmami, bude až v polovici mája. Premiér by bol rád, ak by sa uskutočnilo čím skôr.



"Ja som pripravený predstúpiť pred výbor aj zajtra či v nedeľu večer, ak bude treba. Pozvanie prijmem aj bez toho, aby poslanci museli hlasovať, či vôbec začnú konanie. Čím skôr to bude, tým skôr budem môcť kolegom ukázať, že nič nekalé sa nestalo. Nie je mi vôbec príjemné, že sa nemôžem sústrediť na prácu," povedal novinárom s tým, že hneď, ako ho predseda výboru pozve na rokovanie, je pripravený prísť a informovať.



Predseda spomínaného výboru Vladimír Sloboda (SaS), ktorý na Pellegriniho podnet podal, pre TASR uviedol, že jeho členovia sa budú kúpou bytu premiéra Petra Pellegriniho zaoberať v polovici mája. Rokovanie výboru je totiž naplánované na druhý týždeň schôdze pléna, tá sa začne 9. mája. Výbor má teda zasadnúť 15. mája. "Budeme radi, keď to vysvetlí," povedal Sloboda. Pripomenul, že výbor má v máji začať konanie a rozhodnúť, či si vyžiada od Pellegriniho podklady a vysvetlenie.



Premiér si podľa medializovaných informácií na základe príjmov nemohol dovoliť kúpu nového bytu. Pellegrini trvá na tom, že nemá vo financovaní nejasnosti a mieni to dokázať. Poslancom chce ukázať aj stav na účtoch z roku 2012, kedy ich predkladal Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) pri získavaní previerky na prísne tajné. "Nemám čo skrývať," uviedol.



Denník N na základe vlastných prepočtov informoval, že výdavky Petra Pellegriniho prevyšujú jeho zverejnené príjmy, pričom rozdiel je okolo 100.000 eur v prípade, že by jeho mesačné základné výdavky boli na úrovni 1000 eur. Premiér to denníku vysvetľoval tým, že okrem príjmov z výkonu verejnej funkcie mal aj iné, ktoré zákon nevyžaduje uviesť v majetkovom priznaní.



Pellegrini sa v stredu (4.4.) odvolával na predaj nehnuteľností. "V roku 2008 som predal svoj prvý byt. Predal som ho po ôsmich rokoch vlastnenia. V roku 2009 som predal aj garáž a vlastnil som aj výrobnú halu, ktorú som odpredal v roku 2008," opísal šéf vládneho kabinetu.



Pripomenul, že ak nehnuteľnosť vlastní fyzická osoba viac ako päť rokov, príjem z predaja sa neuvádza ani v daňovom priznaní. "Nepodlieha zdaneniu a nemusel som ho uviesť ani v majetkovom priznaní," vysvetlil. Takto mu podľa jeho slov plynuli príjmy, ktoré prevyšujú medializovaný nesúlad. Má ísť o sumu do 200.000 eur. Pellegrini zdôraznil, že vie vydokladovať všetok svoj majetok.