Premiér: Budujme historickú pamäť ako prevenciu voči pohrobkom fašizmu

Bratislava 9. mája (TASR) - Dnešný deň je nielen možnosťou pripomenúť si víťazstvo nad ideológiou zla a barbarstva, ale aj príležitosťou poukázať na úlohu politických, spoločenských a kultúrnych elít – budovať a formovať historickú pamäť tak, aby vytvorila etickú prevenciu voči pohrobkom fašizmu. Počas stredajšieho pietneho aktu pri príležitosti 73. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom pri pamätníku na Slavíne v Bratislave to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



Premiér vo svojom príhovore pripomenul desaťtisíce obetí, vojakov ktorí padli pri oslobodzovaní dnešného Slovenska. "Cítim nesmiernu úctu ku všetkým padlým hrdinom a zároveň cítim silný záväzok, ako občan a ešte viac ako politický predstaviteľ, aby sa na zlo vojny nezabudlo," zdôraznil Pellegrini. V tejto súvislosti poukázal na nárast extrémizmu v Európe. "Akoby sme sa so zväčšujúcim sa odstupom od najväčšej svetovej kataklizmy stávali stále menej citliví na nebezpečenstvá šírenia ideológií opovrhujúce demokraciou a ľudskými právami, šíriace myšlienky nenávisti, rasizmu a xenofóbie," upozornil. Je preto podľa neho jednoznačnou úlohou verejne činných ľudí, politikov naprieč politickým spektrom, čeliť tomuto nebezpečnému trendu. Pellegrini v tejto súvislosti zdôraznil úsilie o zvyšovanie dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie. "To vnímam ako prevenciu voči tomu, aby tu nevyrástli nenávistné hnutia a novodobí extrémistickí vodcovia," povedal.



Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov pripomenul, že na Slavíne leží 6845 z celkovo 63.512 sovietskych vojakov - osloboditeľov pochovaných v slovenskej zemi. "Bez hrdinstva sovietskych vojakov a ich spolubojovníkov nebolo možné rátať s oslobodením Slovenska a iných európskych krajín spod hnedého moru," zdôraznil. Je presvedčený, že druhá svetová vojna a porážka nacizmu nesmie byť iba históriou. "Je to výdobytok terajšej generácie a budúcich pokolení, ktorý sme povinní chrániť," skonštatoval Fedotov.



Generál Igor Čombor zastupujúci Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vyzdvihol ľudské a mravné rozmery, ktoré vzišli z bojového hrdinstva za slobodu a mier. "Ešte viac ako samotné výsledky bojov rozhodli a dodnes rozhodujú o osude slovenskej spoločnosti," zdôraznil Čombor. "Súčasná doba vyžaduje od ľudí moderné hrdinstvá, ďakujem preto všetkým, ktorí mladých ľudí vedú k hlbokej vnútornej slobode pomáhajúcej povedať dobrým veciam áno a zlým veciam rezolútne nie," vyzdvihol.



Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba poukázal na to, že 9. máj je Dňom Európy pripomínajúcim rozhodnutia, ktoré položili základ dnešnej podoby spolupráce a mierového spolunažívania v Európe. "Práve v tomto období, keď vývoj vo svete evokuje pocity znepokojenia a neistoty, je preto dôležité nachádzať možnosti spolupráce a posilňovať spojenectvá ako prevenciu voči vojnovým konfliktom," zdôraznil Droba.



Na pietnom akte sa zúčastnil i predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ako aj ďalší členovia parlamentu a vlády. Pietnym vencom vzdali hold hrdinom, ktorí padli za slobodu a mier takisto zástupcovia zahraničných diplomatických misií v SR, predstavitelia orgánov štátnej, verejnej správy i samosprávy.



Svet si tento rok pripomína 73. výročie víťazstva nad fašizmom a nacizmom. Druhá svetová vojna je dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý stál život približne 45 až 60 miliónov ľudí. Jej ukončenie si jednotlivé štáty Európy pravidelne pripomínajú 8. mája. V Ruskej federácii sviatok oslavujú 9. mája. V čase podpisu bezpodmienečnej kapitulácie nemeckým velením, krátko pre polnocou 8. mája 1945, bol na území vtedajšieho Sovietskeho zväzu už 9. máj.