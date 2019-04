Premiér by chcel s americkým prezidentom Trumpom hovoriť aj o clách

Do Bieleho domu ide podľa vlastných slov na pozvanie amerického prezidenta Trumpa. Návšteva sa uskutoční aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že na budúcotýždňovom stretnutí (3. 5.) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom otvoria aj tému ciel.



"Slovensko je piaty najväčší vývozca áut do USA. Pevne verím, že otvoríme aj túto otázku. Som zástanca toho, aby sme nie zavádzali clá, ale aby sme možno znížili clá na nulu na industriálne výrobky nielen smerom z USA do EÚ, ale aj opačne, čo by mohlo zvýšiť obchodnú výmenu a vytvárať ďalšie pracovné miesta," uviedol Pellegrini.



Na stretnutí budú hovoriť aj o plnení záväzkov a vyzbrojovaní slovenskej armády. V súvislosti so záväzkami v NATO Slovensko na júlovom samite v Bruseli deklarovalo, že do roku 2020 vyčlení 1,6 a do roku 2024 dve percentá HDP na obranu. Trump vtedy vyčítal viacerým členom Aliancie, že nedostatočne plnia svoje záväzky a vyjadril prianie, aby výdavky na obranu boli vyššie.



Pellegrini a Trump majú hovoriť aj o tom, ako budú pokračovať rokovania o Dohode o obrannej spolupráci s USA. "Ale počas rokovania tému neuzavrieme," zdôraznil premiér.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súčasnosti s USA rokuje o obrannej spolupráci bez účasti rezortu obrany. Podľa Koaličnej rady má rezort diplomacie dohodnúť pre Slovensko výhodné podmienky. SNS naďalej trvá na požiadavke, že v novej zmluve nesmie byť ani slovo o prítomnosti Ozbrojených síl USA na Slovensku.



Ministerstvo obrany (MO) SR rozhodlo v marci, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaní o Dohode o obrannej spolupráci s USA, čo prekvapilo rezort diplomacie. Kritizovali ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Predseda SNS Andrej Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne ponúknuté neboli. Rezort vysvetlil, že najprv je potrebné dokončiť rokovania o predmetnej dohode.