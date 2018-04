PREMIÉR po stretnutí s DANKOM: Nemáme otvorené otázky, žiadne pnutie

PREČÍTAJTE SI AJ: Premiér chce SNS uistiť, že v ňom má spojenca a nie nepriateľa



Bratislava 19. apríla (Teraz.sk) - Ak niekto čakal, že v koalícii budú hádky, mal by sa spamätať. Po rokovaní s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) to vyhlásil líder SNS Andrej Danko s tým, že vo vládnej trojke určite nie sú hádky o obsadení vedenia polície, ale ide o veci týkajúce sa normálneho fungovania koalície. O personálnych otázkach sa vôbec nehovorilo.Podľa Pellegriniho to, čo sa medzi SNS a ním stalo, bola len daň za hektiku.povedal premiér.Pellegrini tiež sľúbil, že ministri nominovaní SNS budú mať priestor, aby boli úspešní.uistil premiér s dôvetkom, že je pripravený sa stretávať aj s Mostom-Híd.Danko doplnil, že spolupracujú a musia sa učiť spolupracovať.poznamenal.Lídri podľa jeho slov hovorili o zlepšení komunikácie aj z hľadiska blížiacich sa komunálnych volieb.podčiarkol.Aj Pellegrini si myslí, že stojí za to si položiť otázku, ako sa koalícia postaví ku komunálnym voľbám.dodal.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák ešte pred rokovaním Danka s Pellegrinim na margo stredajšieho (18.4.) stanoviska koaličného Mosta-Híd, ktorý sa postavil za premiéra, odvetil, že niektorým reakciám nerozumie.ozrejmil.Na poznámku, že aj SNS tieto svoje výhrady tlmočila práve cez médiá, Bernaťák reagoval tým, že každý má právo komunikovať svoje potreby a pripomienky.dodal.Danko po stredajšom rokovaní predsedníctva informoval, že si SNS pozve Pellegriniho, aby si vydiskutovali postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie. Hovoril, že sa nechce dozvedať o odchodoch ministrov či vysokých funkcionárov z médií. Necíti sa v koalícii takto komfortne. Zdôraznil, že koaličnú dohodu ale SNS neotvára.Koaličný Most-Híd sa s kritikou SNS voči Pellegrinimu nestotožnil.uviedla strana v stanovisku.