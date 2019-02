Premiér: EÚ bude silná, ak bude mať dobré vzťahy so svojimi susedmi

Krajiny LAŠ podľa Petra Pellegriniho predstavujú pre Úniu významných partnerov, čo sa týka boja proti terorizmu a zvládania migračnej krízy.

Šarm aš-Šajch 25. februára (TASR) – Európska únia bude silná, len ak bude mať dobré a vyvážené vzťahy so svojimi susedmi. Vyhlásil to v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini po skončení dvojdňového summitu EÚ a Ligy arabských štátov (LAŠ) v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch. Krajiny LAŠ podľa neho predstavujú pre Úniu významných partnerov, čo sa týka boja proti terorizmu a zvládania migračnej krízy.



"Mnohé z krajín (LAŠ) už bilaterálne za pomoci EÚ pomáhajú zvládať tieto migračné toky, respektíve starostlivosť o utečencov na svojom vlastnom území," povedal na brífingu Pellegrini. "Dôležité je, aby sme s týmito krajinami pracovali aj v oblasti ekonomickej, to znamená v oblasti moderných technológií, vedy a výskumu," dodal.



Vo svojom pondelkovom príhovore v druhý deň summitu EÚ a LAŠ zdôraznil potrebu investovať do kontaktov mladých ľudí a mládeže. V tejto súvislosti podporil pokračovanie programu Erasmus+ práve pre arabské krajiny. "Len keď sa mladí ľudia budú navzájom rešpektovať a chápať, bude to dávať dobrý základ aj budúcim dobrým a mierovým vzťahom s týmito krajinami," konštatoval.



Pellegrini zdôraznil, že historicky prvý summit sa skončil prijatím spoločnej deklarácie, ktorá "akcentuje práve spoluprácu v týchto zmienených oblastiach". Premiér priznal, že nebolo jednoduché nájsť spoločné stanovisko vzhľadom na veľký počet delegácii. Výsledok summitu považuje za priaznivý a podľa neho "mal vyslať jasný signál, že EÚ chce mať veľmi dobré konštruktívne a priateľské vzťahy s krajinami LAŠ".



Popri summite premiér absolvoval stretnutie s podpredsedom vlády Ománskeho sultanátu pre medzinárodnú spoluprácu Sajjidom Asadom ibn Tárikom Saídom. Premiér ním nadviazal na cestu, ktorú absolvoval ako podpredseda vlády v roku 2017. Saída na schôdzke požiadal, aby urýchlil proces podpísania dohody o ochrane vzájomných investícií medzi SR a Ománom. Budúci následník ománskeho trónu prejavil aj záujem o návštevu našej krajiny. Premiér dodal, že Omán má záujem dodávať k nám produkty a pre SR predstavuje zaujímavú destináciu.



Pellegrini sa v pondelok stretol aj s generálnym tajomníkom LAŠ Ahmadom Abúlom Ghajtom, ktorému odovzdal pozvanie na návštevu Slovenska.



Osobitná spravodajkyňa TASR Daniela Martinčeková