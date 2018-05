Premiér: Folklór si zasluhuje pozornosť vlády i ministerstva kultúry

Peter Pellegrini pripomenul, že po štvrtkovom (3.5.) výjazdovom rokovaní vlády vo Vranove nad Topľou navštívil folklórny súbor Vranovčan, ktorý oslavuje v tomto roku 50. výročie.

Trebišov 4. mája (TASR) – Štát plánuje finančne podporiť činnosť folklórnych súborov. Po piatkovom výjazdovom rokovaní vlády v Trebišove to oznámil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).







"Nie kvôli tomu, ale celkovo si myslím, že folklór a naše ľudové tradície predstavujú také bohatstvo, ktoré si zasluhuje špeciálnu pozornosť aj vlády, aj ministerstva kultúry," povedal premiér.



Podľa jeho slov rozmanitosť folklóru, aká je na Slovensku, nemajú žiadne krajiny v okolí. "Je veľmi dobré, že o folklór sa znovu zaujímajú mladí ľudia. Nie je to finančne ľahká záležitosť, kroje a to všetko vybavenie, čo sa musí v jednom folklórnom súbore nakúpiť a s čím sa musí disponovať, sú veľmi náročné veci. Preto po dohode s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií a pani ministerkou kultúry v krátkej dobe oznámime špeciálnu výzvu na podporu slovenského folklóru, ktorá bude obsahovať niekoľko miliónov eur. Budem trvať na tom, aby to bolo niekoľko miliónov eur, pretože tá početnosť folklórnych súborov a rozmanitosť je značná," skonštatoval Pellegrini.