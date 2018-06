Premiér:Generálnemu tajomníkovi RE ukážeme úspešné projekty integrácie

Slovenský premiér sa v stredu v Štrasburgu stretol aj s novozvolenou predsedníčkou PZ RE Liliane Mauryovou-Pasquierovou.

Štrasburg 27. júna (TASR) – Generálny tajomník Rady Európy (RE) Thorbjörn Jagland na stredajšom stretnutí s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Štrasburgu potvrdil, že na jeseň navštívi Slovensko. Na návštevu ho ešte vlani v októbri pozval vtedajší premiér Robert Fico, pričom Jagland vtedy prejavil záujem o dedinu Spišský Hrhov, známu vo svete ako úspešný príklad rómskej integrácie.



"Ja som mu potvrdil, že ak má záujem vidieť úspešné projekty toho, ako sa vedia do spoločnosti zaradiť aj ľudia z rómskej komunity, tak pravdepodobne do jeho programu zahrnieme aj návštevu Spišského Hrhova ako úspešného príbehu," povedal v stredu Pellegrini novinárom na brífingu. Dodal, že ako hovoril samotný Jagland, o tom, že "v tejto komunite sú problémy, vedia všetci, ale o tých pozitívnych príkladoch vie málokto". Generálny tajomník RE chce podľa Pellegriniho prispieť k tomu, aby sme takéto pozitívne príbehy viacej zviditeľnili, a to "nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy".



Pellegriniho stredajšia cesta do Rady Európy sa konala pri príležitosti 25. výročia vstupu Slovenska do tejto inštitúcie. Na jej pôde sa pritom predseda vlády SR neocitol prvý raz, keďže v minulosti pôsobil ako člen stálej delegácie Národnej rady SR pri Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE).



Slovenský premiér sa v stredu v Štrasburgu stretol aj s novozvolenou predsedníčkou PZ RE Liliane Mauryovou-Pasquierovou. S generálnym tajomníkom RE Jaglandom podpísal Dohovor RE o manipulácii športových súťaží.



Pellegrini neskôr vystúpil na pôde PZ RE s prejavom a v rámci nasledujúcej diskusie odpovedal na otázky poslancov. Otázky sa týkali napríklad zavraždeného novinára Jána Kuciaka, slobody médií a situácii v RTVS, migrácie, nadchádzajúceho predsedníctva Slovenska v skupine V4 alebo napríklad úspechu strany Mariana Kotlebu. V súvislosti s popularitou Kotlebovej strany Pellegrini povedal, že nejde len o problém Slovenska a podobné trendy sú pozorovateľné aj inde v Európe, pričom sa musíme mať na pozore, aby sa nerozširovali, a robiť všetko pre to, aby sme ich z verejného priestoru vytlačili, čo sa dá dosiahnuť, len ak ľudia budú vidieť konkrétne výsledky. "Našou snahou sa podarilo, že v minuloročných voľbách ako šéf samosprávneho kraja neuspel a vystriedal ho demokratický kandidát," dodal na margo Kotlebu.



Pellegrini daroval v stredu RE bustu Alexandra Dubčeka a popoludní odhalil pred Palácom RE hviezdu s pamätným Dubčekovým citátom "Verím v dobro človeka".



Na popoludňajšom brífingu s novinármi krátko pred odletom do Bratislavy zhodnotil okrem iného prvých 100 dní svojej vlády ako "veľmi dynamické obdobie, ktoré utieklo ako voda". "Myslím, že sa podarilo postupne ukľudniť tú situáciu, že postupne, krok za krokom sa pokúšame riešiť tie problémy, ktoré najviac trápia ľudí," dodal.



