Premiér: Len silná EÚ garantuje nášmu národu budúcnosť a perspektívu

Bratislava 22. mája (TASR) - Len silná a jednotná Európska únia garantuje nášmu národu budúcnosť a perspektívu. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS. Vyzval v ňom ľudí, aby išli v sobotu 25. mája voliť a vyberali takých europoslancov, ktorí budú najlepšie v Európe zastupovať skutočné národnoštátne záujmy Slovenska.



"Milí priatelia, všetci sme občanmi Slovenskej republiky, no všetci sme aj Európanmi. Nechajme v sobotu prehovoriť túto našu stránku. Zamyslime sa, kto bude najlepšie v Európe zastupovať skutočné národnoštátne záujmy našej vlasti a dajme mu svoju dôveru," uviedol predseda vlády, ktorý by bol rád, aby Slovensko nemalo v týchto voľbách najnižšiu volebnú účasť spomedzi členských krajín. "Nestojme v kúte, poďme spolu rozhodnúť, Európa je náš spoločný domov a my doň patríme a chceme patriť aj naďalej," apeloval.



Zdôraznil, že ak chceme naďalej zvyšovať životnú úroveň, dobiehať najvyspelejšie štáty a mať nové zahraničné investície, jedinou možnosťou a šancou je držať sa hodnôt i pravidiel, ktoré Európa uznáva. V prejave pripomenul skutočné európske hodnoty. "Sú to demokracia, solidarita, sociálna súdržnosť, rešpekt všetkých voči každému a rešpekt každého voči celému spoločenstvu," vymenoval.



Premiér zároveň poukázal na témy, ktoré sú na európskom stole. Spomenul napríklad zavedenie európskej minimálnej mzdy, boj proti dvojakej kvalite potravín, spoločné opatrenia na európskych hraniciach, ktoré majú účinne potlačiť nelegálnu migráciu.



Zdôraznil, že ak chce Slovensko o týchto témach spolurozhodovať, potrebuje sedieť za rokovacím stolom. A pokiaľ tam bude sebavedomé a odvážne, má šancu aktívne sa spolupodieľať na budúcom osude Európy. "Urobme, prosím, v sobotu všetko pre to, aby toto naše miesto za európskym stolom bolo obsadené zodpovedne a aby naň naši partneri pozerali s úctou a rešpektom," uviedol Pellegrini.



Predseda vlády pripomenul 15-ročné členstvo Slovenska v EÚ aj jeho prínosy. "Únia sa svojimi prostriedkami výrazne podieľa na tom, aby sme čo najrýchlejšie dobiehali jej najvyspelejších členov," pokračoval a vyzdvihol, že Slovensko je členom najelitnejšieho klubu sveta.



Premiér zároveň priznáva, že EÚ má isté deformácie, ktoré treba napraviť. "No som presvedčený, že ak sa má nový Európsky parlament o takéto zmeny pokúsiť, musí byť v prvom rade vedený cieľom zachovania a rozvinutia európskej spolupráce. Nie jej rozbitia a zničenia. To platí aj o slovenských zástupcoch, ktorých si v sobotu zvolíme," podotkol premiér.