Premiér: Na samite budeme hovoriť aj o tvrdom brexite bez dohody

P. Pellegrini pripúšťa, že z tvrdého brexitu bez dohody by Slovensko mohlo mať istý profit.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Európski lídri zrejme budú na rokovaní v Bruseli hovoriť aj o tom, ako sa pripraviť na tvrdý brexit bez dohody. Informoval o tom predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na stredajšom zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti.



Premiér pripúšťa, že z tvrdého brexitu bez dohody by Slovensko mohlo mať istý profit. Nemyslí si, že by v prípade tohto scenára boli Slováci v Británii ohrození. Európska 27 možno podľa Pellegriniho slov neprijme na samite žiadne vyhlásenie. Rokovanie Európskej rady sa uskutoční 17. a 18. októbra.



Na pracovnej večeri pred samitom Európskej rady budú lídri EÚ hovoriť o aktuálnom stave rokovaní s Veľkou Britániou. Hlavnými témami samitu, ktorý sa začne vo štvrtok 18. októbra, budú migrácia a vnútorná bezpečnosť. Následne budú predstavitelia Európskej únie vo formáte EÚ 27 diskutovať o prehĺbení hospodárskej a menovej únie.



V súvislosti s migráciou Pellegrini poukázal na problematiku prevádzačstva, ktorú treba riešiť. Spomenul aj tému posilnenia mandátu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Európska komisia navrhuje, aby ju od roku 2020 tvoril zbor zložený z 10.000 operačných pracovníkov.



Rovnako by sa podľa Pellegriniho malo hovoriť o kybernetickej bezpečnosti a sankciách za kybernetické útoky. "Chemické aj kybernetické útoky považujeme za neprijateľné," zdôraznil. Poukázal však aj na to, že treba konať na základe dôkazov. Slovensko by podľa Pellegriniho nemalo postupovať len podľa toho, ako si niektorá iná krajina zmyslí.