Premiér: Neočakávam na summite v Bruseli jednoduchú diskusiu

Medzilaborce 9. apríla (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý v stredu (10. 4.) odletí do Bruselu na mimoriadny summit EÚ o brexite, neočakáva v tejto súvislosti jednoduchú diskusiu. Pre TASR to povedal po utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach, na ktorom účasť tejto oficiálnej delegácie v Bruseli schválili.



Uviedol, že viacerí predstavitelia Európskej únie vrátane neho budú presadzovať názor, že si vedia predstaviť predĺženie odchodu Veľkej Británie z EÚ. „Pretože nikto z nás si reálne ten odchod neželá, ale mal by byť spojený už s konkrétnymi krokmi a návrhmi Veľkej Británie a tá musí povedať, čo sa počas toho odkladu reálne bude diať a musí začať Británia doručovať reálne výsledky,“ vysvetlil.



Pellegrini si myslí, že odklad bude mať niekoľko podmienok, ktoré budú pravdepodobne v pravidelných intervaloch kontrolovať a podľa toho sa aj správať. „Počkám si ešte na výsledky rokovaní Theresy Mayovej s ďalšími predstaviteľmi EÚ, ale v tomto prípade Slovensko je pripravené poskytnúť Veľkej Británii ďalší čas, ale už len za podmienky veľmi konkrétnych krokov, ktoré nám musí pani premiérka garantovať, že sa v ich krajine udejú,“ priblížil. V opačnom prípade je to podľa neho len zas odkladanie problému „nevediac, ako v skutočnosti skončí“.







Podľa najnovších informácií lídri 27 krajín EÚ pravdepodobne umožnia Británii ďalší odklad odchodu z Únie, ktorý bude nutný na schválenie návrhu zmluvy o brexite uzavretej vládou premiérky Theresy Mayovej. Vyplýva to z návrhu spoločného vyhlásenia Európskej rady zo summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v stredu. Informovala o tom v utorok televízia Sky News, ktorá má návrh vyhlásenia k dispozícii.