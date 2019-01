Premiér nepočul, že by sa Fico plánoval vzdať kandidatúry na sudcu ÚS

Kandidatúra R. Fica je podľa Pellegriniho platná.

Bratislava 22. januára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini nepočul o tom, že by predseda Smeru-SD Robert Fico plánoval odstúpiť z kandidatúry na ústavného sudcu. Jeho kandidatúra je podľa Pellegriniho platná. "Dnes nás neinformoval o zmene svojho plánu," povedal Pellegrini po obede s Ficom a Jurajom Blanárom v Bratislave.



Členovia úzkeho vedenia Smeru-SD sa zišli na pravidelnom obede v centrále strany, boli však len traja, keďže ostatní nie sú podľa Pellegriniho v Bratislave. Neprišiel ani podpredseda parlamentu Martin Glváč, ktorý čelí kauze komunikácie s Alenou Zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Boli sme len traja, podpredsedovia sú v zahraničí. Neriešili sme žiadne zásadné témy ani rozhodnutia," uviedol po obede Pellegrini. Premiér už s Glváčom o komunikácii s obvinenou hovoril. Avizoval, že Glváč čoskoro podá verejnosti vysvetlenie.



Glváč v súvislosti s komunikáciou s Alenou Zs. tvrdí, že koordinoval svoje kroky s tretími osobami. Tie nekonkretizoval ani on, ani premiér. "Verím, že bude môcť predložiť dôkazy, že konal v záujme toho, aby sa vyvaroval ovplyvňovaniu či ohrozeniu národnej bezpečnosti," povedal Pellegrini ešte v pondelok.



Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár pred utorkovým obedom vyhlásil, že nemá dôvod Glváčovi nedôverovať. "Sám vyhlásil, že spolupracuje s orgánmi, ktoré na to upozorňoval. Som zvedavý na výsledok," podotkol a viac sa ku Glváčovi nevyjadril.



Alena Zs., obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, komunikovala posledné roky s viacerými vplyvnými ľuďmi. Medzi nimi sú medzičasom odvolaný námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek René Vanek, Martin Glváč, poslanec parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba či predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Písal o tom Denník N, ktorý sa pritom odvoláva na informácie z vyšetrovania prípadu.