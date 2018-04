Pellegrini nepresvedčil celý výbor,že majetkom neporušil ústavný zákon

Poslancom priblížil všetok majetok, ktorý vlastní a zároveň všetky svoje príjmy za posledných 12 rokov, odkedy zastáva verejné funkcie.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) nepresvedčil dosť poslancov parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že v súvislosti so svojimi majetkovými pomermi neporušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Za uznesenie s týmto obsahom hlasovalo v stredu sedem z prítomných 14 členov výboru, zvyšných šesť bolo proti a jeden sa zdržal hlasovania. Majetkom premiéra sa bude výbor zaoberať aj ďalej, podnet na začatie konania podá jeho predseda Vladimír Sloboda (SaS).



Premiér sa pred poslancov dostavil v stredu popoludní, aby im ozrejmil svoje majetkové pomery a rozptýlil pochybnosti, ktoré sa objavili v súvislosti s medializovanou kúpou bytu v lukratívnej bratislavskej lokalite. Poslancom priblížil všetok majetok, ktorý vlastní a zároveň všetky svoje príjmy za posledných 12 rokov, odkedy zastáva verejné funkcie. Vydvihol pritom, že pred ním podobnú vec neučinil pravdepodobne žiaden ústavný činiteľ.







Pellegirni deklaroval, že spolu vlastní majetok v hodnote približne 613.000 eur, pričom za spomenuté obdobie mal príjmy zhruba 886.000 eur. Rozdiel medzi tým predstavuje štvrť milióna eur, ktoré premiérovi podľa jeho slov plne postačovali na zabezpečenie životných nákladov. "Povedal som vám všetko o mojich majetkových pomeroch, neexistuje žiadna pochybnosť, že vlastním majetok, ktorý je nad rámec toho, čo som mohol za svoj život zarobiť," skonštatoval s tým, že bude rešpektovať rozhodnutie výboru.



"Viac sa už k mojim majetkovým pomerom vyjadrovať nebudem. Ja som povedal všetko, ja sa nemám za čo skrývať, ja vás, prosím, aby sme túto situáciu raz a navždy uzavreli a ja sa chcem od zajtra venovať svojej práci," oznámil Pellegrini.







Predsedu výboru Slobodu však nepresvedčil. Opozičnému politikovi sa nepáčilo, že napríklad nedostal odpoveď na otázku ohľadom premiérovho majetku, s ktorým začínal vo verejnej funkcii. "Toto bolo len informatívne stretnutie, kde premiér chcel predložiť svoje informácie, ktoré, samozrejme, oklieštil a na základe toho sme čakali, či bude treba, alebo nebude treba podať podnet. Keďže nezodpovedal tie otázky, tak ten podnet bude treba podať," uviedol poslanec s tým, že on tak urobí.



"Celý výbor bol absurdný, nikto nedal podnet na začatie konania, nepreverovali sme žiadne pochybnosti, ktoré vznikli na pôde výboru, bol to iba pokus ukončiť verejnú debatu o majetkových príjmoch pána premiéra, ktorý nevyšiel, pretože sa nenašla väčšina, aby výbor bez konania konštatoval, že pán premiér neporušil zákon," uviedol ďalší opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS).



Peter Kresák (Most-Híd) nepovažoval za najšťastnejšie, aby výbor prijímal uznesenie s konštatáciou neporušenia ústavného zákona. Koaličného poslanca však premiér dokázal presvedčiť. "Ja som mal to šťastie, že som sedel a mohol sa pozerať na tie čísla, ktoré kolegovia nemali pred sebou. Ja mám pocit, že vysvetlil tie veci," uviedol Kresák.



Stranícky kolega premiéra, poslanec Jozef Burian ocenil, že "prvýkrát v histórii je niekto ochotný urobiť majetkový striptíz". "Nie je sa o čom baviť," bol Burian spokojný s vysvetlením Pellegriniho v tejto podľa jeho slov "pseudokazue".



Denník N na základe vlastných prepočtov informoval, že výdavky Petra Pellegriniho prevyšujú jeho zverejnené príjmy, pričom rozdiel je okolo 100.000 eur v prípade, že by jeho mesačné základné výdavky boli na úrovni 1000 eur. Premiér to denníku vysvetľoval tým, že okrem príjmov z výkonu verejnej funkcie mal aj iné, ktoré zákon nevyžaduje uviesť v majetkovom priznaní.



Premiér informoval, že vlastní chatu v obci Králiky, kde žijú jeho rodičia. V máji 2008 ju kúpil v prepočte za 69.707 eur. Ďalej vlastní trojizbový byt s garážovým státím s rozlohou 80 metrov štvorcových. V novembri 2009 ho nadobudol za cenu 109.249 eur s DPH. Najnovším prírastkom Pellegriniho je trojizbový byt s dvoma garážovými státiami v komplexe Zuckermandel v Bratislave, ktorý mu pribudol do vlastníctva vo februári tohto roku, nadobúdacia cena je 410.215 eur. Okrem týchto nehnuteľností je aj vlastníkom 11.000 metrov štvorcových ornej pôdy v katastrálnom území Lukavica v celkovej hodnote približne 25.000 eur.



Z výkonu verejnej funkcie dosiahol Pellegrini za 12 rokov celkový čistý príjem vo výške 432.000 eur. V roku 2008 predal byt, za ktorý zinkasoval 71.367 eur. O rok neskôr predal aj garáž za 6900 eur. Z medializovaného predaja výrobnej haly v okrajovej časti Banskej Bystrice svojmu poslaneckému asistentovi získal 54.770 eur. V uvedenom období mal aj ďalšie dodatočné príjmy vo výške 43.400 eur a od svojich rodičov získal za posledných desať rokov dokopy 67.000 eur. Pellegrini tiež pripomenul, že na byt v Bratislave si zobral hypotekárny úver vo výške 165.000 eur a z hypotéky za kúpu rekreačnej chaty potrebuje splatiť ešte 46.400 eur.