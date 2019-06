Premiér: Nevidím dôvod zjemňovať podmienky protischránkového zákona

P. Pellegrini zároveň naznačil, že je veľmi málo pravdepodobné, aby pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta (Smer-SD), znižujúci postihy v prípade porušenia zákona, bol v parlamente úspešný.

Bratislava 19. júna (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) nevidí dôvod zjemňovať podmienky protischránkového zákona. "Plní si svoju úlohu a podľa mňa prináša tie výsledky, pre ktoré sme takýto zákon pre niekoľkými rokmi prijali," uviedol po stredajšom rokovaní vlády premiér, ktorý zároveň naznačil, že je veľmi málo pravdepodobné, aby pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta (Smer-SD), znižujúci postihy v prípade porušenia zákona, bol v parlamente úspešný.



Minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) po rokovaní kabinetu zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenia, že zákon je potrebné novelizovať v problémových častiach, nevenovať sa tomu, čo problematické nie je. "Zákon funguje dobre, je ho potrebné vylepšiť, aby sme napríklad zbytočne administratívne nezaťažovali tých, ktorých nepotrebujeme mať v registri partnerov verejného sektora, aby v zákone tam neboli zbytočnosti, ktoré štátne podniky zbavujú konkurencieschopnosti," naznačil. Novela však nemôže svojou podobou schválením pozmeňujúcich návrhov ísť proti samotnej filozofii zákona. "To je pre mňa neprijateľné, v takom prípade stiahnem návrh novely zákona," uviedol.



Novelou zákona o Registri partnerov verejného sektora (RPVS), teda tzv. protischránkového zákona chce rezort spravodlivosti odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž pre klientov partnerov verejného sektora, nie samotných partnerov verejného sektora. "Pre tých sa nič nemení, tí musia spĺňať to, čo doteraz," doplnila hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Zuzana Drobová.



Rezort chce zároveň zabezpečiť účinnosť sankcií, ako aj zodpovednosť za podvodné alebo klamlivé konanie. "Aby tí, ktorí podvádzali, mali za to už nejakú striktnú sankciu. Každá zmena, ktorá bude znamenať to, že ten zákon bude strácať silu, je pre nás neprijateľná, a preto budem žiadať našich koaličných partnerov, aby takéto zmeny vôbec nepredložili a nepodporili," uviedol šéf rezortu.



Register partnerov verejného sektora, do ktorého sa musia zapisovať firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom, spravuje Okresný súd Žilina. Jeho predseda Jaroslav Macek vysvetlil, že novela protischránkového zákona prináša viacero pozitív.



Novela podľa Maceka systémovo rieši ochranu osobných údajov vo verifikačných dokumentoch a prináša tiež detailnejšie špecifikované procesné spresnenia v konaniach o kvalifikovaných podnetoch. Novela tiež zavádza diskvalifikačnú lehotu po výmaze firmy z registra. "Kým doteraz sa vymazaná firma mohla hneď zapísať naspäť do registra, po novom v ňom môže byť zapísaná až po troch rokoch," spresnila Drobová.