Premiér: O pozemkoch SPF v mestách a obciach budeme musieť diskutovať

Bardejov 4. júla (TASR) - Je potrebné otvoriť vážnu diskusiu, ako sa vyrovnať s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (SPF) a nachádzajú sa v intraviláne miest a obcí. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Bardejove to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Práve na základe stretnutia so starostami v tomto meste na severovýchode Slovenska, sa rozhodol zaoberať touto celoslovenskou témou.



"Často ide o úseky, ktoré sú pod chodníkom alebo vedľa v nejakom odvodňovacom kanáli alebo je to malý výsek niekde na obecnom pozemku, ktorý potom spôsobuje problém, pretože ak obec chce realizovať nejakú stavbu alebo aktivitu, musí si žiadať buď nejaké vyjadrenie od vlastníka, ktorým je SPF, respektíve musí preukázať vlastnícke právo k tomuto pozemku, ak má tam byť postavená stavba napríklad z verejných zdrojov, a to si myslím, že je zbytočné," vysvetlil.



Práve z tohto dôvodu budú podľa neho musieť otvoriť diskusiu, či by vláda nemohla rozhodnúť, žeby plošne všetky pozemky SPF, ktoré sú v intravilánoch miest a obcí, prešli do ich vlastníctva s tým, že štát by mal na ne predkupné právo, respektíve nejakú plombu, aby ich samosprávy nemohli predať nikomu inému. "Pretože okrem tých pozemkov, nejakých tých pracovných a malých, by sa tam mohli vyskytnúť aj lukratívne časti, ktoré by obce mohli potom niekomu scudziť," zdôraznil.



Podľa predsedu vlády by to mohlo byť veľmi zaujímavé riešenie, ktoré by posunulo mnohé veci v oblasti projektovej prípravy a výstavby na celom Slovensku.