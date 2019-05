Premiér oslávil Sviatok práce s odborármi v Budatínskom parku v Žiline

Podľa premiéra sa aj v Žiline konali v 30. rokoch minulého storočia na 1. mája demonštrácie proti nastupujúcemu fašistickému režimu a podľa jeho slov je potrené pripomínať si aj tieto udalosti.

Žilina 1. mája (TASR) – Slováci sa majú lepšie ako pred niekoľkými rokmi, alebo aj z hľadiska väčšieho časového odstupu. Pri príležitosti osláv 1. mája to v Žiline v stredu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



„Dnes oslavujeme aj 15. výročie vstupu do Európskej únie, čo, samozrejme, pomohlo tomu, aby sa Slovensko po období ťažkých a boľavých reforiem začalo vyvíjať rýchlejšie ako predtým. Som veľmi rád, že sa postupne približujeme priemeru Európskej únie. Ešte máme pred sebou cestu, tá nie je ukončená, ale ideme dobrým tempom a dnes dosahujeme vyššiu kvalitu života ako pred desiatimi či 15 rokmi,“ skonštatoval premiér.



Ako dodal, na Slovensku sa zvyšujú platy, no treba robiť všetko pre to, aby sa zvyšovali rýchlejšie, ako rastú náklady na živobytie. V opačnom prípade by z toho pracujúci nemali veľký benefit.



„Ale ak môžeme konštatovať, že v posledných rokoch rastú reálne mzdy, je to dobrý signál. Tak, ako sa Slovensku darí najlepšie v histórii, tak sa aj ľuďom žije lepšie ako predtým,“ zdôraznil predseda vlády s tým, že okrem zvyšovania minimálnej mzdy chcú s koaličnými partnermi prísť aj so znížením daňového zaťaženia pre pracujúcich.



Podľa premiéra sa aj v Žiline konali v 30. rokoch minulého storočia na 1. mája demonštrácie proti nastupujúcemu fašistickému režimu a podľa jeho slov je potrené pripomínať si aj tieto udalosti.



„Spoločne sa treba zomknúť a dať každému jasný signál, že si návrat takéhoto režimu na Slovensku neželáme a treba urobiť všetko pre to, aby sme ľudí, ktorí spochybňujú milióny ľudských životov, vytlačili zo spoločenského života. Aj vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu to dnes majú v rukách občania Slovenskej republiky. Každá Slovenka a každý Slovák môžu v najbližších voľbách ukázať, že si neželajú takýchto ľudí v čele štátu a na významných postoch,“ doplnil premiér.



Oslavy Sviatku práce v Budatínskom parku v Žiline pripravila Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, v príhovoroch vystúpili okrem premiéra aj prezident KOZ SR Marián Magdoško a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Súčasťou osláv boli kultúrny program a sprievodné aktivity.