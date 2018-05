Premiér kritizoval zisky súkromníkov v štátnych nemocniciach

Vláda sa v stredu zaoberala dlhom v zdravotníctve, ktorý narástol vlani o 143,89 milióna eur.

Bratislava 9. mája (TASR) - Premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) sa nepáči, že v štátnych nemocniciach zarábajú súkromníci. Po stredajšom rokovaní vlády kritizoval, že zisky za CT vyšetrenia či laboratórne vyšetrenia nekončia v rozpočtoch nemocníc, ktoré majú opakovane problém s dlhmi, ale v privátnych rukách. Takýto stav podľa neho nemožno tolerovať.



"Budeme musieť raz a navždy otvoriť vážnu diskusiu, ako sa s tým ideme vysporiadať," povedal Pellegrini. Ministerstvo zdravotníctva mu má podľa jeho slov pripraviť prehľad, koľko súkromníkov pôsobí v štátnych nemocniciach. Práve tie majú s dlhmi najväčšie problémy.



"Ak nebudem v tejto oblasti robiť nič, tak budeme neustále konštatovať len nárast zadlžovania našich zdravotníckych zariadení a každých niekoľko rokov budeme musieť urobiť oddlžovanie. Nedarí sa zastaviť ten stav, musíme urobiť revolučnejšie riešenia," tvrdí Pellegrini. Nechce akceptovať stav, že nemocnice generujú dlhy, a to väčšou rýchlosťou ako v predchádzajúcom období napriek množstvu opatrení.



Je presvedčený, že tak ako sa zakročilo vlani proti súkromným lekárňam v nemocniciach, by sa malo postupovať aj v ďalších prípadoch. "Laboratóriá, CT-čka a iné oddelenia a odbory, ktoré sú vysoko profitabilné, by mali byť v rukách štátnych nemocníc a zisky, ktoré sa z toho generujú, majú ísť do rozpočtov nemocníc, tak to má byť správne. Nemôžem tolerovať fakt, že všetko to, čo je ziskové, je už dávno v súkromných rukách, a to, čo je stratové, zostalo na krku štátu a štát to musí financovať," zhrnul Pellegrini.



Vláda sa v stredu zaoberala dlhom v zdravotníctve, ktorý narástol vlani o 143,89 milióna eur. Záväzky po lehote splatnosti dosiahli ku koncu minulého roka rekordných 791,13 milióna eur. Najviac, 679,24 milióna eur, dlhujú na nezaplatených faktúrach a odvodoch štátne univerzitné a fakultné nemocnice.



Dlhy v zdravotníctve sa tvoria aj napriek prijatým opatreniam, skonštatoval štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik. "Niektoré čísla úplne nevystihujú podstatu, lebo sa v nich neodrážajú pozitívne trendy," poznamenal. Predpokladá, že finančná situácia nemocníc sa bude zlepšovať, pomôcť im má aj oddlžovanie, na ktoré sú pripravené stámilióny eur.