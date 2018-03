Premiér Pellegrini navštívi ako prvú Českú republiku

Premiér, ktorého vymenoval prezident Andrej Kiska do funkcie 22. marca, tak dodrží tradíciu, ktorá vznikla po rozdelení Československa.

Bratislava 29. marca (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) plánuje navštíviť Českú republiku. Informoval o tom vo štvrtok Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. O termíne návštevy bude médiá informovať vopred, hneď ako budú dohodnuté všetky detaily.



Premiér, ktorého vymenoval prezident Andrej Kiska do funkcie 22. marca, tak dodrží tradíciu, ktorá vznikla po rozdelení Československa. Prvá oficiálna zahraničná cesta nového slovenského ústavného činiteľa smeruje k západným susedom, v prípade českého ústavného činiteľa naopak.



Budúci týždeň navštívi Slovensko český prezident Miloš Zeman. Pôjde o jeho prvú zahraničnú cestu v druhom funkčnom období. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil riaditeľ komunikačného oddelenia kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan.



Český prezident navštívi Slovensko od 4. do 6. apríla. Návšteva sa neuskutoční v Bratislave. Za svojím kolegom Andrejom Kiskom pocestuje do Vysokých Tatier. Poslednú zahraničnú cestu v prvom funkčnom období absolvoval Zeman vlani v decembri. Tiež navštívil Slovensko.