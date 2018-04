PELLEGRINI: SR sa pripojí k budovaniu rýchlostného spojenia Praha-Brno

Podľa Pellegriniho by to bol výrazný posun pre Bratislavu aj Prahu a bol by to koridor, ktorý smeruje od Belehradu cez Budapešť, Brno a Prahu až do Berlína.

Praha/Bratislava 11. apríla (TASR) – Slovensko sa pripojí k plánom Českej republiky budovať rýchlostné železničné prepojenia Praha – Brno a chcelo by, aby pokračovalo aj smerom na Bratislavu. Oznámil to v stredu predseda vlády SR Peter Pellegrini počas svojej prvej oficiálnej návštevy Českej republiky po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom.



Šéfovia kabinetov sa v Prahe zhodli, že česko-slovenské vzťahy sú nadštandardné, bratské a teší ich fungujúca spolupráca vo Vyšehradskej štvorke (V4) aj tzv. slavskovskom formáte.



Cezhraničná spolupráca je podľa Pellegriniho dôležitá. "Česká republika je druhým najvýznamnejším hospodárskym partnerom SR po Spolkovej republike Nemecko. Je to druhá najčastejšie navštevovaná turistická destinácia Slovákov a preto sme hovorili s pánom premiérom aj o potrebe venovať sa cezhraničnej infraštruktúre," uviedol Pellegrini.



Slovensko sa podľa neho pripojí k plánom Českej republiky budovať rýchlostné železničné prepojenia v smere Praha – Brno. Pellegrini by bol rád, keby pokračovalo smerom na Bratislavu. "Tu si slovenská strana potom musí urobiť svoju domácu úlohu z našej spoločnej hranice až do hlavného mesta," doplnil.







Podľa Pellegriniho by to bol výrazný posun pre Bratislavu aj Prahu a bol by to koridor, ktorý smeruje od Belehradu cez Budapešť, Brno a Prahu až do Berlína. "Čím by sme zostali na hlavnej dopravnej tepne, čo je dôležité pre slovenskú aj českú ekonomiku," vysvetlil slovenský premiér.



Oboch premiérov teší príchod európskej smernice, ktorá má zabrániť dvojakej kvalite potravín. Pellegrini verí, že naši občania už nebudú považovaní za občanov druhej kategórie. Zatiaľ nepozná detaily, ako bude prebiehať kontrola dodržiavania smernice. Podľa Babiša je otázka dvojakej kvality potravín problémom nie domácich výrobcov, ale dovozu.



Premiéri vyzdvihli vzťahy medzi SR a ČR. "Naše vzťahy sú jasne nadštandardné. Vždy sme boli spojenci," poznamenal Babiš. Tiež si pochvaľujú spoluprácu v rámci Európskej únie, V4 a v tzv. slavkovskom formáte. Plánujú aj spoločné oslavy výročí, ktoré si obe krajiny tento rok pripomínajú. Chystajú sa oslavy 100. výročia vzniku Československa, ktoré sa budú konať v októbri. Babiš koncom apríla príde na Slovensko na výstavu ku vzniku Československa.







Babiš v súvislosti s EÚ hovoril o jej zmenách. "Európa sa mení a je potrebné, aby sa reformovala," zdôraznil s tým, že treba zabezpečiť základné slobody, až potom sa dá hovoriť o väčšej integrácii. Zopakoval, že do eurozóny sa Česko neponáhľa, ale to podľa neho nie je téma, ktorá by mala obe krajiny rozdeľovať.



Pellegrini zas poukázal na delenie štátov v rámci EÚ, a to nielen na západné a východné, ale aj severné a južné. Bol by rád, aby sa táto fragmentácia zastavila, inak by to mohlo projekt Únie zničiť.



Pellegrini sa po rokovaní s Babišom stretol aj s predstaviteľmi Parlamentu Českej republiky - predsedom Poslaneckej snemovne Radkom Vondráčkom a predsedom Senátu Milanom Štěchom. Predseda slovenskej vlády navštívi na záver svojej oficiálnej cesty Petřínský vrch, kde položí veniec k soche Milana Rastislava Štefánika.



Prvá oficiálna návšteva Petra Pellegriniho v Česku má osobitný symbolický význam a je v súlade s dlhoročnou tradíciou, že prvé a posledné zahraničné návštevy uskutočňujú najvyšší štátni predstavitelia SR v Českej republike a naopak, uviedol rezort slovenskej diplomacie.



