Premiér: Odmena za informácie o vražde bola asi inšpirovaná Maltou

Vláda doteraz neprijala žiadne uznesenie o vyplatení takejto odmeny.

Bratislava 14. júna (TASR) - Predstavitelia slovenskej vlády sa pri vypísaní odmeny milión eur veľmi pravdepodobne inšpirovali postupom maltského kabinetu, ktorý takúto odmenu prisľúbil po vražde tamojšej investigatívnej novinárky. Počas štvrtkovej Hodiny otázok to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Odpoveď neprítomného šéfa kabinetu prečítal podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD).



O okolnosti milióna eur, ktoré svojho času ponúkol premiér Robert Fico (Smer-SD) za informácie, ktoré povedú k dolapeniu páchateľa vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, sa zaujímal Ondrej Dostál (SaS). "Ktorý právny predpis umožňuje vláde vyplatiť finančnú odmenu za poskytnutie informácií, ktoré môžu viesť k odhaleniu, usvedčeniu a odsúdeniu páchateľa trestného činu? Akým spôsobom o tom vláda hlasovala a aké je číslo uznesenia?" pýtal sa Dostál.



Podľa Pellegriniho na Malte aj na Slovensku išlo o prípad rovnakej dôležitosti. "Slovenský Trestný poriadok ani zákon o Policajnom zbore SR takúto formu spolupráce polície s verejnosťou nepoznajú. Na vypísanie odmeny sa však dá použiť paragraf Občianskeho zákonníka. Ide o nadštandardné zapojenie verejnosti, ale vzhľadom na dvojnásobnú úkladnú vraždu je to pochopiteľné," povedal premiér.



Zároveň zdôraznil, že peniaze boli za prísnych bezpečnostných opatrení dovezené na Úrad vlády SR za účelom tlačovej konferencie a potom boli vrátené do banky. "Ďalšie podrobnosti tejto transakcie podliehajú bankovému tajomstvu," dodal Pellegrini.



Dostál spokojný nebol, vyhlásil, že na svoje dve otázky od Pellegriniho žiadnu odpoveď nedostal. Preto sa opakovane aj ďalších členov vlády kabinetu pýtal, kedy prijali takéto uznesenie, keďže Fico na tlačovej konferencii hovoril o tom, že o vyplatení milióna eur rozhodla jeho vláda.



Až ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) uviedla ako prvá z členov kabinetu, že vláda doteraz neprijala žiadne uznesenie o vyplatení takejto odmeny. "Zo strany vtedajšieho premiéra išlo o vyhlásenie záväzku, ktorým chcel napomôcť orgánom činným v trestnom konaní," ozrejmila. Podľa Dostála tak Lubyová usvedčila Fica z klamstva. "Takže je zrejmé, že dodnes neexistuje garancia, že ak niekto poskytne relevantné informácie k vražde, tak tie peniaze aj dostane," dodal Dostál.