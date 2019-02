Premiér pozýva zástupcov poľnohospodárov v stredu na rokovanie vlády

Touto cestou ich pozývam, aby okolo 11. hodiny v primeranom počte nejakého výboru, maximálne 5-7 ľudí, prišli na úrad vlády, kde budú môcť odprezentovať svoje problémy, priblížil Pellegrini.

Bratislava/Jeruzalem 19. februára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pozýva zástupcov nespokojných farmárov z celého Slovenska, ktorí v utorok prichádzajú na niekoľkodňový protest do Bratislavy, na stredajšie rokovanie vlády. Povedal to novinárom počas pracovnej cesty v Jeruzaleme.



"Touto cestou ich pozývam, aby okolo 11. hodiny v primeranom počte nejakého výboru, maximálne 5-7 ľudí, prišli na úrad vlády, kde budú môcť nielen predo mnou, ale pred všetkými ministrami odprezentovať svoje problémy," priblížil Pellegrini.



Zámerom je, aby každý minister, ak je zodpovedný za niektorý z ich problémov, mohol reagovať a zobrať si zo stretnutia "domáce úlohy". "Na stretnutie sa teším, pevne verím, že bude konštruktívne a v dobrej pohode a že nás bude posúvať zase ďalej v rámci riešenia tých problémov," dodal predseda vlády.



Farmári podľa Patrika Magdoška z Iniciatívy poľnohospodárov toto pozvanie prijímajú. "Samozrejme, to bol cieľ, aby sme sa všetci konečne zišli za okrúhlym stolom a aby sme našli konsenzus, malí, strední aj veľkí farmári. Je potrebná reforma, ktorá myslím mala byť už 20 rokov dozadu," uviedol v utorok po príchode do Bratislavy.



Podľa neho ide farmárom o serióznu dohodu na tom, ako má fungovať systém v poľnohospodárstve. "Nie sme tu od toho, aby sme robili nejaké "šaškárne". Poďme sa seriózne dohodnúť, ako to má fungovať, aby sa dokázal malý roľník dostať k pôde," dodal Magdoško.



V utorok prišli nespokojní farmári z celého Slovenska do Bratislavy na Tyršovo nábrežie v mestskej časti Petržalka. S bratislavským magistrátom majú farmári dohodu, že budú na 11 miestach, najmä na námestiach. Vyjadriť chcú svoj nesúhlas so stavom v poľnohospodárstve. Koniec ich protestu sa predpokladá vo štvrtok (21. 2.) večer alebo v piatok (22. 2.) dopoludnia.