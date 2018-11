Premiér: Príchod dočasnej vlády do Skalice je významný míľnik

Dočasnú vládu pre Slovensko, ktorej členmi boli Vavro Šrobár i skalický rodák Pavol Blaho, priviezol do Skalice 6. novembra 1918 špeciálny vlak z Prahy.

Skalica 6. novembra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si pripomenul 100. výročie vzniku Československej republiky a príchodu dočasnej vlády do Skalice odhalením pamätnej tabule na Mestskom úrade v Skalici.



Dočasnú vládu pre Slovensko, ktorej členmi boli Vavro Šrobár i skalický rodák Pavol Blaho, priviezol do Skalice 6. novembra 1918 špeciálny vlak z Prahy. Jej úlohou bolo zabrániť chaosu a anarchii na území Slovenska, členovia boli sčasti ubytovaní v dome Pavla Blahu na skalickom hlavnom námestí, ktorého autorom je renomovaný architekt Dušan Jurkovič. "Príchod dočasnej vlády do Skalice je významný míľnik slovenského národa. dočasná vláda, ktorá sa ujala moci, musela obhájiť predovšetkým hranice. Na Slovensku bola mimoriadne zložitá situácia aj preto, že maďarská vláda sa nechcela vzdať nášho územia. Skaličania môžu byť hrdý na to, že sa Skalica de facto stala hlavným mestom Slovenska," uviedol Pellegrini.



Podľa dostupných historických análov si po príchode rozdelila právomoci. Šrobár si ponechal na starosti okrem vedenia vlády i veci diplomatické, politické, kultúru, financovanie a zdravotníctvo. Blaho dostal politické veci, poľnohospodárstvo a zásobovanie, Ivan Dérer domobranu a súdnictvo, Anton Štefánek školstvo, Kornel Stodola priemysel a obchod, tajomníkovi dočasnej vlády Štefanovi Janšákovi sa ušli záležitosti verejných prác, dopravy a pošty. "Príchod dočasnej vlády neznamenal iba formálny akt. Bol to konkrétny politický čin, keď vláda vykonávala konkrétne opatrenia na zabezpečenie poriadku a prevzatie moci po uhorských úradoch," poznamenal primátor mesta Skalica Ľudovít Barát.



Na tejto porade sa rozhodlo, že vláda začne svoju činnosť 6. novembra 1918 na tábore ľudu v Skalici. Pred piatimi tisíckami zhromaždených proklamoval Šrobár vytvorenie Československej republiky a prevzatie správy vecí verejných do rúk dočasnej vlády. Štefánek vyhlásil za vyučovací jazyk na Slovensku slovenčinu. Ďalšie ľudové zhromaždenie sa uskutočnilo na druhý deň v Malackách. Zo Skalice riadila vláda organizáciu novej štátnej moci do 14. novembra, keď oficiálne ukončila svoju činnosť. Blaho viedol svoj referát v Skalici až do konca roku 1918.