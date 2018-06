Premiér sa chce pre vraždu Kuciaka stretnúť so šéfom PZ a prokurátormi

Pellegrini zopakoval, že chce robiť všetko, aby Slovensko bolo dobrým miestom pre život.

Bratislava 24. júna (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa plánuje do začiatku prázdnin stretnúť s policajným prezidentom Milanom Lučanským a prokurátormi. Chce zistiť, či je pri vyšetrovaní vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej po technickej stránke všetko v poriadku.



"Polícia robí maximum pre to, aby vyšetrila túto vraždu," vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 premiér Peter Pellegrini. Zdôraznil, že polícia neurobí žiadne úkony, ktoré by mali zabrániť vyšetreniu vraždy. Pellegrini zopakoval, že chce robiť všetko, aby Slovensko bolo dobrým miestom pre život.