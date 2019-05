Premiér si nemyslí, že eurovoľby značia, ako dopadnú voľby do NR SR

Premiéra potešilo, že Slováci prišli vo väčšom počte k volebným schránkam, než tomu bolo pred piatimi rokmi.

Banská Bystrica 27. mája (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) gratuluje víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku, ktorým je koalícia Progresívne Slovensko a Spolu-OD. Vyjadril presvedčenie, že na európskej pôde budú spoločne s nimi – sociálnou demokraciou nachádzať rozumnú reč pri presadzovaní priorít prospešných pre Slovensko. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici.



Premiéra potešilo, že Slováci prišli vo väčšom počte k volebným schránkam, než tomu bolo pred piatimi rokmi, takže "voliči asi začali vnímať dôležitosť volieb do EP". Druhým momentom je proeurópsky výsledok. Podľa neho možno smelo povedať, že zo 14 euposlancov sa na 12 dá spoľahnúť, že budú pracovať v prospech SR a ďalšieho rozvoja EÚ.



"Potešil som sa, že sme sa nestali svedkom nejakého nárastu podpory extrémistických síl, že by Slovensko vo veľkej miere mali v EP zastupovať ľudia, ktorí sú apriori proti európskemu projektu alebo majú veľmi extrémistické a extrémne názory. S tými by sme sa ani my ako vláda a spoločnosť nevedeli stotožniť," konštatoval Pellegrini.



Na otázku TASR, ako vníma reakcie niektorých politikov a médií, ktoré hovoria o prehre Smeru-SD, odpovedal: "Určite by som si želal, keby sme boli víťazmi, bol by som zlý podpredseda Smeru-SD, keby som povedal, že som spokojný. Prekvapený som z jednej veci, že väčšiu podporu získali ľudia, ktorých spoločnosť pravdepodobne nie až tak úplne dobre pozná, napriek tomu im prejavili takú veľkú podporu. Naopak, ľudia, ktorí možno majú za sebou viac aj verejných aktivít a sú viac verejnosti známi, takú veľkú podporu nedostali. Mňa teší, že naša líderka kandidátky Monika Beňová dostala najviac osobných hlasov."



Ako zdôraznil, strana sa musí teraz pozrieť, či to bolo účasťou alebo v ktorých častiach krajiny sa to udialo a z akého titulu.



"Ale videl som aj druhé politické strany, ktoré boli zo svojho vlastného výsledku prekvapené. Teda nielen Smer-SD, ale aj iné strany, ktoré sa spytujú, čo sa udialo počas týchto volieb. Z európskych volieb by som nerobil nejaký prednáznak toho, ako budú vyzerať parlamentné voľby. Je to ešte veľa mesiacov, ktoré nám môžu priniesť rôzne životné situácie a nálada v spoločnosti môže byť v marci 2020 úplne iná ako dnes," dodal predseda vlády.