P. PELLEGRINI: SR kvóty odmieta, je pripravená na iné formy solidarity

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenská republika naďalej odmieta povinné prerozdeľovanie migrantov, je pripravená na iné formy solidarity. Vyhlásil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Slovenská republika je pripravená na iné formy solidarity. Bude ich ponúkať, ale nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby sme sa povinne podieľali na prerozdeľovaní migrantov," uviedol pre novinárov Pellegrini.



Premiér poznamenal, že Slovensko nebolo súčasťou rozhodnutia, aby do Európskej únie masívne prišli migranti. "Autonómne o tom rozhodli niektoré krajiny. A teraz tie krajiny od nás žiadajú, aby sme my za ich rozhodnutie, s ktorým sme nesúhlasili a ktorého sme neboli súčasťou, aby sme sa teraz podieľali na tomto riešení," uviedol.



Slovensko podľa Pellegriniho slov pomôže po technickej, materiálnej, finančnej či personálnej stránke. "Ale naše stanovisko je nemenné, čo sa týka povinného prerozdeľovania," zopakoval predseda vlády.