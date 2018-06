Premiér: SR nemôže pri riešení migrácie trpieť za chyby niekoho iného

Peter Pellegrini tiež trvá na tom, že Slováci nie sú sebci, chcú pomôcť, ale nie prijímaním migrantov.

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenská republika podporuje boj proti prevádzačom, riešenie prvotných príčin migrácie a ochranu vonkajších hraníc. Odmieta však povinné kvóty na ich prerozdeľovanie, keďže nemôžeme trpieť za chyby niekoho iného a prijímať na svoje územie cudzincov bez ich súhlasu. Na pôde Výboru NR SR pre európske záležitosti to pred rokovaním Európskej rady v Bruseli (28. a 29.6.) vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Summit nebude jednoduchý, programovo je veľmi náročný. Už dnes vieme, že nie vo všetkom dosiahneme zhodu. V rámci problematiky migrácie sa bude hovoriť o aktivitách jednotlivých krajín," avizuje Pellegrini.



Podľa jeho slov sa diskusia bude viesť aj o reforme Dublinského dohovoru, kde však neočakáva politickú dohodu. "Názory sú veľmi rozdielne. Slovensko neustúpi a bude sa držať toho, že mechanizmus kvót, ak ho Dublin má obsahovať, tak jedine na dobrovoľnej báze, nie povinne," zdôraznil s tým, že Slovensko bude trvať na hlasovaní konsenzom a odmieta sankcie pre krajiny, ktoré migrantov neprijímajú. Pellegrini tiež trvá na tom, že Slováci nie sú sebci, chcú pomôcť, ale nie prijímaním migrantov.



Na summite budú témou aj americké clá, brexit, rozpočet EÚ, ale aj bezpečnosť. "Slovenská republika vyzve na prehĺbenie spolupráce medzi EÚ a NATO. Privítame aj deklaráciu o hybridných hrozbách a reštriktívne opatrenia voči používaniu chemických zbraní," konštatoval Pellegrini.



Na margo ciel, ktoré USA uvalili na dovoz hliníka a ocele, Pellegrini uviedol, že na firmy ako U.S. Steel Košice by nemali mať veľký vplyv. "USA sú dovozcom hliníka, zdražujú tak sami sebe. Jeden vedia vyrobiť, osem musia doviezť " povedal premiér s dôvetkom, že je nepríjemné, ak sa bude pokračovať v takejto obchodnej vojne. Jej výsledkom totiž môže byť špirála, z ktorej bude ťažké sa dostať.



Lídri sa podľa premiéra nevyhnú ani téme zostrelenia holandského civilného lietadlá nad Ukrajinou, za ktorým podľa vyšetrovateľov stáli ruskí separatisti. Holandsko tu požaduje spoločné vyhlásenie Únie.



Hovoriť sa bude aj o dobudovaní bankovej únie. Jedným z výsledkov má byť výzva, že je potrebné sa v tomto ohľade pohnúť z miesta. "Slovensko je za to, aby sme napredovali," uistil Pellegrini.



Predseda vlády SR ešte pred summitom v Bruseli v stredu (27.6.) navštívi francúzsky Štrasburg, kde vystúpi v pléne Parlamentného zhromaždenia Radou Európy. Rade odovzdá bronzovú bustu Alexandra Dubčeka a pred jej sídlom odhalí jeho pamätnú hviezdu.