Pellegrini: Slovenská republika patrí k najintegrovanejším v EÚ

Štrasburg/Bratislava 12. marca (TASR) – Slovensko patrí v rámci Európskej únie (EÚ) k najintegrovanejším štátom a túto pozíciu by si malo ešte upevňovať. Skonštatoval to slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v utorok na brífingu v Európskom parlamente (EP), kde vystúpil aj s príhovorom.



Pellegrini zdôraznil, že je nevyhnutné presvedčiť občanov o tom, že treba bojovať za demokraciu, slobodu a hodnoty každý deň. Pokračovať v tom je podľa neho úlohou lídrov členských štátov EÚ. Slovensko je podľa jeho slov jednou z najintegrovanejších krajín v rámci Únie a túto pozíciu by chcel ešte viac upevniť.



"Slovensko verí v Úniu, ktorá je zjednotená, prosperujúca a bezpečná, v Úniu, ktorá je globálne relevantný a rešpektovaný hráč, v Úniu, ktorá je úprimná voči svojim občanom, a v Úniu, ktorej záleží na svojej budúcnosti," podotkol premiér. Ako dodal, dôvera európskych občanov je potrebná o to viac, keď svet čelí rastúcim hybridným hrozbám.



Predseda EP Antonio Tajani poznamenal, že diskutovať s premiérmi o budúcnosti Európy je veľmi dôležité. Uviedol zároveň niektoré z kľúčových bodov z pohľadu europarlamentu do budúcnosti. "Chceme väčšiu silu pre Európsky parlament v nasledujúcich rokoch," zdôraznil. Spomenul tiež plány dosiahnuť dohodu o migrácii, chrániť ľudské práva vo Venezuele, ale aj ochranu tlače.





osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová