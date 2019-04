Premiér urobí všetko pre to, aby bola v Bratislave nová nemocnica

Urobím všetko pre to, čo dovoľuje zákon, zdravý rozum a finančné možnosti tohto štátu, aby sme čo najskôr mali v Bratislave krásnu novú štátnu nemocnicu, uviedol premiér.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) urobí všetko pre to, aby v Bratislave pribudla nová štátna nemocnica. Potvrdil, že spolu s odborníkmi zvažuje všetky možné riešenia, aby sa tak stalo čo najskôr. Povedal to v stredu (17. 4.) po rokovaní vlády.



"Urobím všetko pre to, čo dovoľuje zákon, zdravý rozum a finančné možnosti tohto štátu, aby sme čo najskôr mali v Bratislave krásnu novú štátnu nemocnicu," uviedol. Podľa Pellegriniho je jeho záujmom, aby bola plne v rukách štátu. Inú alternatívu si pre hlavné mesto predstaviť nevie. Štát sa podľa premiéra nemôže spoliehať "na milosť alebo nemilosť súkromného investora".



Predseda vlády taktiež povedal, že budúcu stredu (24. 4.) sa bude realizovať "veľké rokovanie účasti všetkých relevantných hráčov, vrátane finančnej skupiny Penta". Hovoriť o výsledkoch tohto stretnutia považuje nateraz za predčasné.