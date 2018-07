Premiér: Vláda plánuje podporiť národnostné školstvo

Podľa jeho ďalších slov to znamená, že malotriedne školy, ktoré vyučujú aj v rusínskom jazyku, budú naďalej podporované a vláda nebude tlačiť na ich uzavretie len čisto z ekonomických dôvodov.

Medzilaborce 3. júla (TASR) - Vláda plánuje podporiť národnostné školstvo. Týkať sa to má aj malotriedok.



"My sme prijali aj politiku, že aj napriek tomu, žeby si efektivita žiadala niektoré malotriedne školy rušiť a radšej poskytnúť deťom kvalitnejšie vyučovanie v plnoorganizovaných školách, bude naďalej platiť, že tam, kde ide aj o vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, tak nebudeme prihliadať na ekonomiku, ale na právo, aby sa každý, kto sa chce vo svojom menšinovom jazyku vzdelávať, aby mu bolo zabezpečené," vysvetlil pre novinárov premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach.



Podľa jeho ďalších slov to znamená, že malotriedne školy, ktoré vyučujú aj v rusínskom jazyku, budú naďalej podporované a vláda nebude tlačiť na ich uzavretie len čisto z ekonomických dôvodov.



Ako nedávno pre TASR uviedol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, podľa oficiálnych štatistík sa k rusínskemu materinskému jazyku prihlásilo viac ako 55.000 ľudí. "Odhadujeme, že ten počet by mohol byť dva- aj trojnásobne vyšší," podotkol. K rusínskej národnosti sa prihlásilo podľa neho 33.000 obyvateľov.



V okrese Medzilaborce funguje s vyučovacím jazykom rusínskym len materská škola v obci Čabiny, kde základnú školu pred dvoma rokmi z dôvodu nedostatku žiakov zrušili.