Politici smútia za zosnulým Mariánom Labudom

Herec zomrel v piatok vo veku 73 rokov.



Bratislava 5. januára (TASR) - Politici smútia za zosnulým hercom Mariánom Labudom. "So zármutkom sme prijali správu o úmrtí známeho slovenského herca. Marián Labuda navždy odišiel vo veku 73 rokov. Česť jeho pamiatke," napísalo ministerstvo kultúry na sociálnej sieti Facebook.



"Obdivoval som Vaše jedinečné umenie, PÁN herec. Nezabudnem na Vás i na naše stretnutia," pridáva sa europoslanec Ivan Štefanec z KDH. Za Labudom je ľúto aj poslancovi Národnej rady SR a šéfovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi. "Je mi to veľmi ľúto. Slovensko dnes stratilo významného človeka. Talentovaný herec, fajn človek, jeden z mojich najobľúbenejších umelcov. Úprimnú sústrasť rodine... Maestro, odpočívajte v pokoji," píše na sociálnej sieti Kollár.



So zosnulým hercom sa lúči na svojom profile aj SNS. "Vo veku 73 rokov nás dnes opustil obľúbený slovenský herec Marián Labuda. Rodák z obce Hontianske Nemce pôsobil v Slovenskom národnom divadle a účinkoval v desiatkach filmov a televíznych inscenáciách. Jeho najvýraznejšia úloha, ktorá ostala v pamätiach azda nás všetkých, je z kultového filmu Vesničko má středisková. Česť jeho pamiatke," uvádzajú národniari.



Správa o Labudovom úmrtí zarmútila aj predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. "S hlbokým zármutkom prijímam správu o tom, že sme stratili významnú osobnosť kultúrneho života na Slovensku, ale aj v Českej republike. Rodine vyslovujem úprimnú ľútosť nad stratou blízkeho a milovaného človeka, ako aj výnimočného a všestranného umelca, akým Marián Labuda nepochybne bol. Marián Labuda, budeš nám chýbať," uviedol Droba.



Marián Labuda zomrel v piatok vo veku 73 rokov. Labuda sa narodil 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemciach. Pôsobil v Slovenskom národnom divadle a účinkoval v desiatkach filmov a televíznych inscenácií. Pamätná je jeho úloha v kultovom filme Vesničko má středisková.



Premiér vyjadruje úprimnú sústrasť rodine zosnulého Mariána Labudu



Premiér Robert Fico vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej rodine zosnulého herca Mariána Labudu i celému Slovensku.



"S veľkým zármutkom som prijal správu, že nás opustil ďalší z hereckých velikánov, Marián Labuda. Jeho herecké umenie sme všetci obdivovali v nespočetnom množstve slovenských filmov i na doskách, ktoré znamenajú svet," uviedol predseda vlády vo vyjadrení, ktoré poslal médiám.



Marián Labuda podľa jeho slov pritom patril k tým umelcom, ktorí sa nikdy nebáli vysloviť svoj názor aj na spoločenské a politické udalosti a aktívne sa podieľal na formovaní svedomia spoločnosti. "Nech Vám je slovenská zem ľahká, maestro," uzavrel Fico.