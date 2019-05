PREMIÉR: Vyzývam prezidenta, aby prestal poškodzovať dobré meno SR

Peter Pellegrini reagoval na rozhovor, ktorý poskytla slovenská hlava štátu pre nemecký denník Die Welt.

Bratislava 6. mája (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval prezidenta Andreja Kisku, aby prestal poškodzovať dobré meno Slovenska. Reagoval tak na rozhovor, ktorý poskytla slovenská hlava štátu pre nemecký denník Die Welt. Vyjadrenia Kisku vníma premiér ako smutný príklad toho, keď prezident rezignuje na záujem o dôstojnú reprezentáciu krajiny a uprednostní svoj vlastný politický projekt. Pellegrini to vyhlásil v pondelok na tlačovej konferencii.



"Musím s plnou vážnosťou a s ľútosťou skonštatovať, že vyjadrenie prezidenta SR pre denník Die Welt sú naozaj veľmi smutným príkladom toho, keď prezident rezignuje na záujem o dôstojnú reprezentáciu krajiny a, naopak, uprednostní svoj vlastný politický projekt spojený so založením novej strany," povedal Pellegrini s tým, že Slovensko sa teší dobrému zahraničnopolitickému renomé.



Kritizoval, že Kiska tak na medzinárodnej úrovni pokračuje v rétorike o štáte, v ktorom vládne mafia. Podotkol, že silu demokracie v krajine určuje aj práca polície. Argumentoval tým, že sa policajným zložkám a prokuratúre podarilo zadržať páchateľov aj objednávateľov vraždy novinára Jána Kuciaka do roka od vraždy. Prezident podľa jeho slov zámerne v rozhovoroch "opomína tieto fakty a systematicky vykresľuje svoju vlastnú krajinu v tých najhorších obrazoch".



Premiér dodal, že k podobnému konaniu sa on sám nezníži a vyzval Kisku, aby prestal poškodzovať dobré meno Slovenska a uprednostnil konštruktívny dialóg. Úlohou prezidenta je podľa jeho slov dôstojná reprezentácia krajiny a upevňovanie jej dobrého mena pred zahraničnými partnermi. "Andrej Kiska je jediným prezidentom v rámci Európskej únie, ktorý poškodzuje záujmy svojej vlasti a ľudí, čo v nej žijú, týmito vyjadreniami," skonštatoval Pellegrini. Ak chce vstúpiť do politického ringu, mal by podľa jeho názoru bojovať s konkurenciou na domácej politickej scéne.