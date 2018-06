Premiér: Závery summitu EÚ sú dobrou správou pre fungovanie Schengenu

Premiér uviedol, že závery summitu sa primárne sústreďujú na ochranu vonkajších hraníc Únie a na zámer vytvoriť vyloďovacie platformy v tretích krajinách pre migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy.

Brusel 29. júna (TASR) - Závery dvojdňových rokovaní summitu EÚ sú dobrou správou pre fungovanie Schengenu. Znížil sa tlak na potrebu zatvárať vnútorné hranice schengenského priestoru, skonštatoval predseda vlády SR Peter Pellegrini v piatok v Bruseli.



Premiér zdôraznil, že závery summitu sa primárne sústreďujú na ochranu vonkajších hraníc Únie a na zámer vytvoriť vyloďovacie platformy v tretích krajinách pre migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy. Možnosť vytvorenia týchto platforiem má preskúmať Európska komisia a ich budovanie bude prebiehať v súčinnosti s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).



"Keď toto bude fungovať, ale stále nejaký tok migrantov bude smerovať do EÚ, navrhli sme, aby krajiny, ktoré budú čeliť týmto tlakom, vytvorili dobrovoľné centrá," opísal situáciu. Dodal, že v tomto prípade budú kontrolované centrá pre migrantov v "krajinách prvej línie" financované z rozpočtu EÚ, čo odľahčí finančnú záťaž týchto krajín. Pellegrini upozornil na význam slova "kontrolované", lebo uvedené centrá by nemali fungovať ako doterajšie hotspoty, ktoré iba sústreďovali a registrovali migrantov, ale bude existovať možnosť migrantov kontrolovať, vypátrať a vynútiť ich návrat do domovskej krajiny v prípade, že nemajú nárok na právnu ochranu.



Slovenský premiér priznal, že európski lídri ešte musia doriešiť situáciu, ak sa žiadatelia o azyl budú pýtať do konkrétnej krajiny EÚ. Viaceré členské krajiny v tomto smere žiadajú "spoločnú starostlivosť", aby sa tlak rovnomernejšie rozložil.



Tieto zámery podľa jeho slov znížili riziká, ktoré ohrozovali fungovanie schengenského priestoru. "Myslím si, že situácia sa po diskusiách lídrov a prijatí záverov summitu vrátila naspäť k rozumnejšej podobe a nie je dnes medzi lídrami tlak na prijímanie autonómnych národných riešení v podobe zatvárania vnútorných hraníc," skonštatoval Pellegrini a dodal, že to nám dáva šancu, aby sme aj naďalej ťažili z výhod, ktoré Schengen prináša.



Spravodajca TASR Jaromír Novak