Premiér:SR by sa mohla zapojiť do rekonštrukcie ukrajinského plynovodu

Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovensko a jeho spoločnosti by mohli byť súčasťou konzorcia, ktoré bude rekonštruovať plynovod cez Ukrajinu. Po utorkovom stretnutí s ukrajinským predsedom vlády Volodymyrom Hrojsmanom to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Chce tak dosiahnuť, aby nižšia kvalita ukrajinskej infraštruktúry nemohla byť použitá ako argument na jej vynechanie, napríklad cez projekt Nord Stream 2. Ten obaja premiéri odmietajú.



"Slovensko chce ďalej spolu s Ukrajinou participovať na tranzite plynu z východu na západ a som veľmi rád, že pán premiér Hrojsman potvrdil, že Ukrajina chce vytvoriť konzorcium, v rámci ktorého chce rekonštruovať plynovú infraštruktúru," povedal v tejto súvislosti slovenský premiér. Deklaroval tiež, že je pre neho dôležité, aby sa Ukrajina rozvíjala a aby rástla životná úroveň jej obyvateľov. To totiž podľa neho prispieva aj k rozvoju východného Slovenska.



Ukrajinský premiér označil rokovanie za "produktívne a veľmi konkrétne". Je presvedčený, že pred Slovenskom a Ukrajinou stoja veľké možnosti. "Môžeme prehĺbiť našu spoluprácu, vrátane zvýšenia objemu obojstranného obchodu," myslí si. Ten podľa jeho slov v súčasnosti rastie a aktuálne má objem 1,4 miliardy dolárov, no jeho potenciál je vyšší. Poďakoval sa tiež Slovensku za "tvrdú pozíciu" v súvislosti s územnou celistvosťou Ukrajiny. Pellegrini tiež zopakoval, že Slovensko neuznáva anexiu Krymu a ako predsedajúca krajina OBSE sa bude snažiť prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti.



Obaja premiéri tiež vyjadrili ľútosť nad požiarom parížskej katedrály Notre-Dame. Deklarovali, že ich krajiny sú ochotné pomôcť, ak to Francúzsko bude potrebovať, nechcú však robiť "lacné gestá" a dopredu posielať peniaze.