Súd už určil správcu prepadnutého majetku L. Bašternáka

Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho KS v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody.

Bratislava 14. apríla (TASR) - V prípade prepadnutia majetku právoplatne odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka Okresný úrad (OÚ) Bratislava už ustanovil správcu konkurznej podstaty.



Vo veci konkurzného konania bolo Okresnému súdu (OS) Bratislava I v utorok (9. 4.) doručené oznámenie OÚ Bratislava o ustanovení správcu konkurznej podstaty. TASR o tom v informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.



Ako ďalej uviedol, všetky vydané rozhodnutia budú zverejnené v súlade s ustanovením príslušného paragrafu 199 ZKR vo verejne prístupnom Obchodnom vestníku (OV), kde je možné nahliadnuť. "Preto do momentu rozhodnutia a následného zverejnenia v OV SR nebude OS Bratislava I svoje úkony ani akékoľvek informácie v uvedenej právnej veci zverejňovať iným spôsobom, najmä z dôvodu ochrany procesných práv účastníkov konania," zdôraznil ďalej Adamčiak.



Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho KS v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať by si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Bašternákovi zároveň prepadá majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Podnikateľ sa sám prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody.



Bašternák za posledné dva mesiace prepísal podľa RTVS viaceré nehnuteľnosti na manželku. Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave.



Prevody majetku Bašternáka predtým, ako prepadol štátu, však možno podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) napadnúť. "Pozreli sme sa už na to, aké sú možnosti, musí byť vymenovaný správca a už je to v rukách správcu," doplnil nedávno Gál.