Rada hierarchov gréckokatolíckej cirkvi podporila biskupa Chautura

Prešov 25. septembra (TASR) - Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom 27. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v pondelok (24.9.) v Prešove, vyjadrila podporu biskupovi Chauturovi. Zasadnutie sa uskutočnilo deň po hlavných oslavách 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, ktoré vyvrcholili počas uplynulého víkendu. Informoval o tom protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík.



Na zasadnutí sa popri hierarchoch, ktorí tvoria Radu hierarchov, zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a ako hosť pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v svojom mene i v mene košického eparchiálneho biskupa Milana Chautura CSsR a bratislavského eparchiálneho biskupa Petra Rusnáka privítal nového člena Rady hierarchov – nedávno vysväteného torontského eparchiálneho biskupa Mariána Andreja Pacáka CSsR, ktorý je biskupom slovenských gréckokatolíkov v Kanade.



"Biskupi na svojom rokovaní preberali viacero tém. V jeho úvode vladyka Ján Babjak, ktorý Radu hierarchov zvoláva a vedie ju, všetkých privítal a prečítal zamyslenie Svätého Otca Františka o službe biskupa. Následne sa zaoberali navrhovaným textom partikulárneho práva pre miestnu Gréckokatolícku metropolitnú cirkev. Ďalej zaznela dôležitá informácia o ukončení delimitácie medzi Prešovskou archieparchiou a Košickou eparchiou," uviedol Petrík.



Hierarchovia tiež schválili Štatút časopisu Slovo a do funkcie jeho šéfredaktora zvolili otca Juraja Gradoša, ktorý pôsobil v tejto službe aj doteraz. Schválili aj erb a hlavičkový papier Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.



"Metropolita Ján Babjak informoval Radu hierarchov, že v intenciách dohody z minulého zasadnutia už boli zaslané listy biskupom vo Veľkej Británii a v Nemecku, ktorých sa to týka, aby sa doriešil právny status kňazov, pôsobiacich v jednotlivých gréckokatolíckych misiách," povedal Petrík.



Prešovský arcibiskup metropolita odovzdal všetkým prítomným novú publikáciu Prvé metropolitné zhromaždenie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zároveň informoval o tom, že v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie bola vydaná pamätná medaila a Slovenská pošta vydáva poštovú známku.



"Informoval bratov v biskupskej službe aj o blížiacej sa Biskupskej synode o mladých, na ktorej sa ako hlava gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zúčastní. Ako audítorka je na synodu pozvaná aj laička – mládežnícka animátorka z Prešovskej archieparchie Viktória Žolnová, ktorá sa jej tiež zúčastní," doplnil Petrík.



V závere zasadnutia, ktoré bolo zakončené spoločnou modlitbou, prijali biskupi vyhlásenie o podpore člena Rady hierarchov, vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa.



"Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku vyjadruje svoju podporu vladykovi Milanovi Chauturovi CSsR, košickému eparchiálnemu biskupovi. Dôverujeme jeho vyjadreniu, ktorým odmietol vznesené obvinenie zo sexuálneho obťažovania. Modlíme sa zaňho a za skoré a objektívne ukončenie vyšetrovania. Zároveň sa modlíme za obete zneužívania a za to, aby sa čo najintenzívnejšie napomáhala nulová tolerancia voči skutkom zneužívania," uvádza sa vo vyhlásení.